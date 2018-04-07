4月7日三報頭版要聞

2018年04月07日 07:29 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

英國《經濟學人》雜誌撰文指出，最近貿易戰弄得陸美關係緊張，與此同時，美台關係則不斷升溫，使台灣再度成為陸美之間衝突熱點。文中指出，美國在台協會（AIT）台北辦事處新址將在6月舉行落成典禮，外傳華府可能派內閣官員出席，屆時如果此人是白宮新國安顧問波頓，勢必觸犯大陸紅線，招致更強烈反彈。

國民黨新北市長初選結果6日出爐，前副市長侯友宜勝出，成為2018藍營最重要政治明星，也是六都最有希望的勝選者。他出席新北市國民黨議會黨團記者會時，10多名藍營議員、包括多次表態力挺周錫瑋的議長蔣根煌及議員林金結在內，舉布條高呼「侯友宜凍蒜」，展現氣勢，並盼侯發揮「母雞帶小雞」作用。侯說，有信心打贏新北市長選戰，將與市議員、里長聯合作戰。周錫瑋、金介壽均強調接受結果，不會脫黨參選。

國民黨縣市長初選最激烈的新北市民調出爐，最後由前副市長侯友宜勝出。3家民調公司加權平均後的結果，侯友宜以55.6％強壓前台北縣長周錫瑋的34.2％及前議員金介壽的10.2％；在與對手的對比式民調部分，侯也是藍營唯一過半，並狂勝假想敵、前台北縣長蘇貞昌的選將。

◎工商時報

美國總統川普突於昨（6）日宣布，考慮在美方「301調查」對中國大陸商品關稅的500億美元清單上，再於1千億美元規模◎的中國商品，加碼徵收關稅，引發中方強烈反彈，宣布會採取同等報復。不過川普狂言也終於讓美方亮出底牌，美國白宮經濟顧問庫德洛（Kudlow）晚間表示，中美尚未進入正式談判，川普可能會向中國提出一個貿易建議清單，中國必須開放市場，降低壁壘。

美國勞工部周五公布，3月非農就業人口經季節調整後僅增加10.3萬人，但2月上修為增加32.6萬人，且失業率連6月維持在4.1％的17年低點。基本上，美國勞動市場緊俏的趨勢不變，且時薪成長尚未構成通膨壓力，聯準會可能維持年內升息3次，而不致加速升息。

去年資本市場大爆發，國內8大壽險公司除稅後獲利1,230億元，較前年成長16.7％外，備供項下金融資產在去年一年內增值逾1,400億元，使得去年8大壽險公司的綜合損益高達2,469億元，年成長近161％，為今年初預留獲利基礎。

◎旺報

在大陸推出惠台31條後，願意赴陸讀大學的台灣高中畢業生也明顯增加，其中不乏明星高中，這現象看在北京大學台籍博士生許晉銘眼裡，特別有感；他注意到今年北大招收的台生大概是去年的1.6倍，可預期，未來這些新的「兩岸族」將越來越壯大，會從台生，逐漸變成台幹或台商，並把資訊帶回台灣，這批「兩岸族」將可扮演融合兩岸的重要橋梁。

融合發展是大陸當前對台工作主軸，從大方向的提出，到理論建構，再到惠台31條具體頒布，統一似乎一步步從未來式變成進行式；當越來越多台灣年輕人願意到大陸發展、謀生，屬於「下層基礎」的兩岸經濟融合了，也必會撼動處於「上層建築」的兩岸政治結構。

「對台」31條，還是「惠台」31條，北京清華大學台研院副院長巫永平受訪指出，「惠」是對外人的作法，但31條本質是同等待遇，把台胞當一家人，且過去對台政策是透過談判、簽協議談出來的，這次是大陸主動宣布，本質也不同；他認為，相較香港是先統一再融合，對台31條開啟了先融合再統一，也會是代價最小的統一模式。

(中時電子報)