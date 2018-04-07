吳整能打拚零工經濟 靠著唱歌唱出新台幣

2018年04月07日 08:32 中時 盧金足

吳整能（前）以自己唱歌才華四處教學，打零工拚經濟，自己當自己的「頭家」。（盧金足攝）

吳整能打零工的生財工具，不只一台帶著走的卡拉OK，還有一副天生好歌喉。（盧金足攝）

吳整能歌唱教學以開發學員的歌唱潛能為主，當學生領悟技巧，就進步神速。（盧金足攝）

「一時失志不免怨嘆，一時落魄不免膽寒，那通失去希望，每日醉茫茫，無魂有體親像稻草人，人生可比是海上的波浪，有時起有時落，好運歹運總嘛要照起工來行，三分天註定，七分靠打拚，愛拚才會贏！」退休黨工吳整能現在一天最高紀錄做5份工作，為自己拚經濟，一點都不覺得累，這首歌就是他打零工的心聲，「愛拚才會贏！」

2年多前，國民黨開始清理黨產縮編人事，我那時擔任國民黨台中市黨部總幹事，25年資到了，人心惶惶，有人想繼續工作，有人想乾脆領錢退休，我還有兩個孩子在讀書，一度想留下來。

但遇到一位政壇大老建言「退休先辦一辦，再看著辦！」當時月領7萬元，還是心一橫辦退休，退休金落袋也不能坐吃山空，當年我創辦台中市五線譜歌唱協會有很多愛唱歌朋友，剛好有個大老闆常在應酬場合唱歌時「漏氣」，願意花錢請我教唱歌，才三個月大老闆從五音不全變朋友間的「歌王」。

「唱歌興趣，竟然為我唱出新台幣！」靠歌聲和教唱忙到一周排5堂課，周一到周三，周六日全滿檔，學生從上班族、貴婦到清潔隊員都有，人數6、7人到20多人，依場地和教唱時間收費不一。

我的歌唱教學是以開發學員歌唱潛能為主，當學生領悟了一些技巧，就進步神速，這是我與一般教唱歌老師不同之處。

生財工具不只一台帶著走的卡拉OK，還有一副天生好歌喉，因為外貌酷似台語歌手「蔡小虎」，廟會或企業活動找我上台表演，還當歌唱評審，全省跑透透，打零工機會不求自來

，以前選舉忙到沒日沒夜，家人很高興我找回健康，人生過得隨緣。

現在白天還在向日葵社會福利慈善基金會擔任執行長，幫董事長陳俗蓉協助來台灣落地生根的新移民，有黨工組織力和辦活動經驗，新移民聯誼時穿上各國傳統服飾，「我又變成團康高手！」

人生下半場，教唱、當評審、業餘歌星、社團執行長，打零工變成大忙人，人脈變錢脈，新part-time是做生物科技行銷顧問賣酵素等健康產品，我變年輕了當活廣告，一天打五份工，57歲還是一尾活龍，工作時間有彈性，賺得錢也不比以前少，不必靠退休金，連繳健保費都沒壓力。

「每天要給自己正能量，不要小氣，大家互相當別人的貴人！」想起剛退休時，中年失業，一下子沒收入，想東想西生活低潮，找工作怕被嫌年紀大，沒想到有鐵飯碗保障的打零工，發揮才華快樂賺錢，打零工生涯不只是時代潮流，也讓我「名利雙收！」

(中時)