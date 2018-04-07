台灣之光！ 萬里晴牛軋糖甜到俄羅斯心裡

2018年04月07日 08:23 中時 盧金足

「萬里晴」牛軋糖產業到國外拚市場，從台中牌升級為國際品牌！（盧金足攝）

萬里晴食品總經理吳炎山與兒子吳宏宇勤跑國外商展，開拓商機，日前在莫斯科參加俄羅斯國際食品展大受歡迎。（盧金足翻攝）

台灣牛軋糖產業到國外拚經濟，從台中牌升級為國際品牌！萬里晴食品總經理吳炎山說，在日月潭設一鄉一特產牛軋糖專賣店，陸客減少雖影響生意，但勤跑國外商展，找國外下單大有斬獲，從日本到韓國，最近到莫斯科參加俄羅斯國際食品展，「全場兩千多攤，只有我一攤台灣人！」台灣牛軋糖豐富口味和優質口感征服俄羅斯，馬上拿到大單。

「算一算去年銷售近30萬顆牛軋糖，如果疊起來的總高度，超過30棟台北101大樓了！」吳炎山說，牛軋糖傳統口味之外，還生產抹茶、蔓越莓、咖啡、杏仁，透露研發草莓和芒果口味的牛軋糖快要上市，還有一款研究中的玫瑰牛軋糖，也是秘密武器。

台中的太陽餅和鳳梨酥，以前陸客路過台中是一箱一箱搬上遊覽車，吳炎山另闢市場生產牛軋糖，但本來在日月潭鎖定陸客的專賣店業績嚴重下滑，「店是繼續開，但等不到陸客，我要跑出去找客人！」

「連老外也瘋吃台灣牛軋糖！」吳炎山說，牛軋糖搬運方便不怕壓碎，大眾接受度高的甜點零嘴，他常跟著台中市府、經發局和工策會等單位去國外參展，今年2月參加俄羅斯國際食品展，2000多個來自全球的攤廠商，「只有我這一家是台商！」

他市場調查俄羅斯的牛軋糖，以西班牙、義大利居多，但價位偏高，口感輸台灣，所以當他介紹台灣牛軋糖時，來試吃的人大排長龍，馬上獲得大量訂單，他和兒子吳宏宇忙不過來，但忙得活力十足，總比在台灣等陸客好，自己的商機自己開發！

(中時)