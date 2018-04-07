為何民進黨南部政績差卻還能大勝？網友一語道破真相

行政院長賴清德。（趙雙傑攝）

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中時電子報

PTT一位S網友詢問「為什麼民進黨在南部總是能大勝？」他表示南部基本盤本來就綠大於藍，這不用多說，但看近年紀錄，民進黨也贏太多了吧？究竟花媽(陳菊)跟功德院長(賴清德)是做出什麼偉大的政績，讓他們能夠高票當選？網友認為投民進黨是無奈，因為國民黨棄守、放棄經營才是最嚴重的一點。

2014年九合一選舉，台南部分，民進黨賴清德以71萬1557票，得票率72.90%，大勝國民黨黃秀霜26萬4536票，得票率27.10%；高雄部分，民進黨陳菊以99萬3300票，得票率68.09%，大勝國民黨楊秋興45萬647票，得票率30.89%。

S網友表示不管綁樁做得多好，也只是爽老闆，底下的勞工根本沒好處啊！照理來說除了鐵悍綠以外，一般綠的勞工應該是兩邊都不爽投了，綜合起來民進黨不會贏那麼多。究竟花媽跟功德院長是做出什麼偉大的政績讓他們能夠高票當選？還是南部綠就是不離不棄被當北七？

有網友認為DPP(民進黨)廢度50的話，KMT(國民黨)廢度就90，那為防KMT的當選只好投DPP， 很無奈好嗎！但最根本問題是KMT高級天龍人根本沒人想下鄉，放棄經營是最嚴重的一點，一個政黨表現不出想積極經營的樣子，你覺得當地人會想投嗎？

(中時電子報)

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