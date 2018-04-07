NBA》美國男籃35人名單出爐 詹皇柯瑞入列

詹姆斯終於有機會能在馬刺總教練帕波維奇麾下效力了。(美聯社)

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中時電子報

美國籃協7日公布由35位NBA球員組成的男籃集訓大名單，2019年世界盃與2020年東京奧運的美國男籃代表隊成員將從中挑出，生涯在奧運拿過2金1銅的「小皇帝」詹姆斯，以及柯瑞、保羅、杜蘭特等球星都在這份大名單當中！

美國籃協預計7月26到28日期間，在拉斯維加斯舉辦一次迷你訓練營，屆時馬刺總教練帕波維奇將首次執掌美國隊兵符，這對缺席上屆里約奧運的詹姆斯來說，無疑是可以替自己心儀已久的帕總效力最佳時機。

只是史上首位打過4屆奧運的「甜瓜」安森尼，並不在這份名單當中，他在里約奧運摘下個人第3金後，就已宣告退出國家隊，以下是美國男籃35人名單：

後衛：柯瑞(勇士)、厄文(塞爾提克)、利拉德(拓荒者)、羅瑞(暴龍)、保羅(火箭)、肯巴沃克(黃蜂)、沃爾(巫師)、韋斯布魯克(雷霆)、康利(灰熊)、艾塞亞湯瑪斯(湖人)、畢爾(巫師)、戴文布克(太陽)、迪羅薩(暴龍)、哈登(火箭)、艾瑞克戈登(火箭)、麥科倫(拓荒者)、米德頓(公鹿)、歐拉迪波(溜馬)、克雷湯普生(勇士)。

前鋒：詹姆斯、杜蘭特(勇士)、保羅喬治(雷霆)、吉米巴特勒(灰狼)、哈里生巴恩斯(獨行俠)、托必亞斯哈里斯(快艇)、海沃德(塞爾提克)、里歐納德(馬刺)、安東尼戴維斯(鵜鶘)、布雷克葛瑞芬(活塞)、洛夫(騎士)、卓雷蒙格林(勇士)。

中鋒：考辛斯(鵜鶘)、德拉蒙(活塞)、狄安卓喬丹(快艇)與透納(溜馬)。

(中時電子報)

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