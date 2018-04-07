侯友宜披藍袍出征新北 受威脅的除了民進黨還有這個人

新出爐的國民黨新北巿長參選人侯友宜在新北市議員的陪同下高喊當選口號。（資料照片，季志翔攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

國民黨新北市長初選民調昨出爐，前副市長侯友宜勝出。3家民調公司加權平均後的結果，侯以55.6％過半支持率強壓前台北縣長周錫瑋及前議員金介壽，也狂勝假想敵、前台北縣長蘇貞昌。這個結果，除了民進黨，連現任國民黨主席吳敦義都受衝擊，藍營人士認為，吳系將全力相挺參選台中市長的盧秀燕，因為2018選舉結果，不只藍綠板塊變動，更影響國民黨內吳朱力量消長，兩人都背負輸不起的壓力。

侯友宜在2010年受新北市長朱立倫邀請出任副市長，當時這起人事案備受關注，因為侯長期任職警政系統，沒有其他領域的政務歷練，另外侯是在扁政府時期升任警政署長，被外界視為是親綠的非典型藍營人物。他一做就是做7年，其中還因為朱立倫投入2016大選，擔任過近3個月的新北市代理市長。

中評社分析，侯在國民黨新北市長初選勝出，這個結果被外界視為是國民黨前主席朱立倫延續政治實力的一大勝利，因為侯「 藍綠通吃」的特質更確立朱家軍在2018選舉至少已掌握全台人口最多的六都之一(新北市)。侯友宜代表藍營出征新北市，除對民進黨立即產生威脅，連現任國民黨主席吳敦義也被波及。

國民黨人士預測，吳朱都是國民黨2020大選的熱門人選，雖然黨中央對外放話，指2018縣市長選舉唯有藍長綠消，國民黨才有一拚2020大選的實力，所以此時吳、朱陣營絕對要攜手合作。然而關鍵在朱家軍不只握有新北市，在較有勝算的花蓮縣、雲林縣，目前國民黨縣長提名人（花蓮徐榛蔚、雲林張麗善）都是親朱人士。

理性評估之下，國民黨唯一能夠著力的，只剩台中市，現任台中市長林佳龍最近因德商千億投資案、台中空汙等爭議事件，讓藍營找到破口。吳系人馬唯有力挺盧秀燕當選，拚下一個直轄市，才不致於在縣市長選舉中全盤皆輸。

(中時電子報)

文章來源：中評關注：侯友宜出線　吳敦義決戰台中市

為何民進黨南部政績差卻還能大勝…

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