未收到WHA邀請函 陳時中：全台忿忿不平

2018年04月07日 09:26 中時 倪浩倫

今年的世界衛生大會WHA將在5月21日於瑞士日內瓦舉行，我國和至今仍未收到邀請函，可能連續2年被屏除在大會之外。衛福部長陳時中今出席活動時表示，不只是他，全台醫界都對此「忿忿不平」，尤其世界衛生組織WHO今年的關注主題是「健康覆蓋」，而該主題「沒有國家做得比我們更好」，WHA應該邀請我們，讓我們能替世界做出貢獻。

為響應4月7日世界衛生日，衛福部健保署今在台北市大安森林公園舉辦「健康大步走」活動，現場吸引上百名民眾參加。陳時中出席活動表示，健康是全民都需要的事情，而我國受惠於健保制度，從出生到臨終，都能把國人照顧得很好，希望世界上有更多人知道我們的健保制度。

而面對即將來臨的WHA，我國至今遲遲未收到邀請函，陳時中強調，我們的醫療實力、健保制度，都是全球頂尖，我們絕對有實力跟世界各國分享、貢獻，也能幫助大家做得更好，WHA應該邀請我們，我們都準備好了。

陳時中進一步表示，WHO今年的關注主題是「健康覆蓋」，而該主題「沒有國家做得比我們更好」；對於有可能再度遭排除於WHA之外，陳時中坦言，若真的如此，不只是他本人，全台醫界都會對此「忿忿不平」，畢竟台灣健康覆蓋率高居全球第一，我們也願意幫忙、貢獻我們的經驗，「當然有資格受邀」。

陳時中說，這兩天會積極請約20個友邦和友好國家，跟WHA秘書處提案，希望讓我們重新以觀察員身分受邀，就算最後沒有受邀，他仍會率隊前往。

(中時)