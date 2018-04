濫用AI 馬斯克警：人類恐面臨「魔鬼終結者」真實版

2018年04月07日 09:21 中時電子報 李靖棠

據美國CNBC新聞報導,特斯拉(Tesla)與SPACE X創辦人馬斯克(Elon Musk)又一次對人工智慧(artificial intelligence)提出警示,他認為,人類如果繼續濫用人工智慧技術,恐為自己製造出有「永恆的獨裁者」,讓你我連推翻和逃脫的機會都沒有,有如電影「魔鬼終結者」(The Terminator)一般,成為天網(Skynet)管控下的人類。

馬斯克認為,「按照目前的發展,在可遇見的未來,人工智慧技術勢必會掌握在少數企業或特定團體手中,只有他們能擁有管理權,也可能發展成擁有如神一般的超強智慧,一不小心就能統治世界。人類的獨裁者再怎麼邪惡,他也有死亡的一天,但人工智慧沒有壽命限制,一旦掌權,我們將永遠籠罩在它的陰影之下。」

電影「魔鬼終結者」中,追殺人類的T-800型終結者機器人。(達志影像/Shutterstock)

出生於南非普勒托利亞(Pretoria)的馬斯克,大學畢業於賓州大學華頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania),擁有經濟學與物理學雙學士,本打算前往史丹佛大學(Stanford University)繼續攻讀應用物理博士,入學僅2天就輟學創業。從Zip2開始,陸續創辦知名Paypal、SpaceX和特斯拉,完全滿足他跨足網路、再生能源和太空三大領域的夢想,也讓他的身價飆漲至112億美元(約3,389.3億台幣)以上,成為全球著名的發明家兼創業家。

雖然身為科技發明家,但馬斯克曾多次在演說中提醒眾人,「人工智慧(artificial intelligence)比核武更可怕」,不加約束和管制地發展運用人工智慧,絕對會成為威脅人類文明的一大問題。如果人類持續在各領域使用最大限度的人工智慧,能自我學習和成長的「它們」恐將取得最終主導權,那將會非常非常地糟糕。

人工智慧的發展非常快速,但科學家們仍對其存有疑慮和戒心,數日前南韓科學技術院(KAIST)因為可能發展,有如終結者般的殺手機器人,遭到全球數十名頂尖科學家聯名抵制,就不難看出,人類心底最深層的害怕。如何妥善運用,讓人工智慧成為立意良善的科技,而不是毀滅自我的邪惡敵人,恐怕將成為未來科學家與大眾深思的重要議題。

