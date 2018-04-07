濫用AI 馬斯克警：人類恐面臨「魔鬼終結者」真實版

2018年04月07日 09:21 中時電子報 李靖棠

據美國CNBC新聞報導，特斯拉（Tesla）與SPACE X創辦人馬斯克（Elon Musk）又一次對人工智慧（artificial intelligence）提出警示，他認為，人類如果繼續濫用人工智慧技術，恐為自己製造出有「永恆的獨裁者」，讓你我連推翻和逃脫的機會都沒有，有如電影「魔鬼終結者」（The Terminator）一般，成為天網（Skynet）管控下的人類。

馬斯克認為，「按照目前的發展，在可遇見的未來，人工智慧技術勢必會掌握在少數企業或特定團體手中，只有他們能擁有管理權，也可能發展成擁有如神一般的超強智慧，一不小心就能統治世界。人類的獨裁者再怎麼邪惡，他也有死亡的一天，但人工智慧沒有壽命限制，一旦掌權，我們將永遠籠罩在它的陰影之下。」

電影「魔鬼終結者」中，追殺人類的T-800型終結者機器人。（達志影像/Shutterstock）

出生於南非普勒托利亞（Pretoria）的馬斯克，大學畢業於賓州大學華頓商學院（Wharton School of the University of Pennsylvania），擁有經濟學與物理學雙學士，本打算前往史丹佛大學（Stanford University）繼續攻讀應用物理博士，入學僅2天就輟學創業。從Zip2開始，陸續創辦知名Paypal、SpaceX和特斯拉，完全滿足他跨足網路、再生能源和太空三大領域的夢想，也讓他的身價飆漲至112億美元（約3,389.3億台幣）以上，成為全球著名的發明家兼創業家。

雖然身為科技發明家，但馬斯克曾多次在演說中提醒眾人，「人工智慧（artificial intelligence）比核武更可怕」，不加約束和管制地發展運用人工智慧，絕對會成為威脅人類文明的一大問題。如果人類持續在各領域使用最大限度的人工智慧，能自我學習和成長的「它們」恐將取得最終主導權，那將會非常非常地糟糕。

人工智慧的發展非常快速，但科學家們仍對其存有疑慮和戒心，數日前南韓科學技術院（KAIST）因為可能發展，有如終結者般的殺手機器人，遭到全球數十名頂尖科學家聯名抵制，就不難看出，人類心底最深層的害怕。如何妥善運用，讓人工智慧成為立意良善的科技，而不是毀滅自我的邪惡敵人，恐怕將成為未來科學家與大眾深思的重要議題。

(中時電子報)