雙北月票吃到飽將上路 柯P：下一步推機車減量

2018年04月07日 09:46 中時 倪浩倫

台北市和新北市將於本月16日起，合力推出雙北交通吃到飽月票，每月1280元便可享有捷運、公車無限搭乘，以及Youbike前30分鐘免費。台北市長柯文哲今出席活動表示，台北去年機車死亡數創20年新低，但受傷、擦撞數量仍沒有減少，下一步會致力於減少「機車使用」，推出這套票後，由於「公車不會開到你家」，鼓勵大家最後一段路都用走的，藉此增加大腿肌來延長壽命。

為響應4月7日世界衛生日，衛福部健保署今在台北市大安森林公園舉辦「健康大步走」活動，儘管天候不佳，現場仍吸引上百名熱情的民眾參加。柯文哲致詞時表示，骨骼肌對人體相當重要，因為是生重病時「能量轉換的主要來源」，而人體有一半的骨骼肌在大腿，所以平常要多透過多走路鍛鍊，才能保持健康。

本月16日起，台北新北將合作推出交通吃到飽月票，每個月只要1288元，便能無限次搭乘捷運、公車，並享有Youbike前30分鐘免費優惠；柯文哲說，由於公車不會開到你家，所以希望在最後一段路（公車站／捷運站與住家之間），可以用走路來取代騎機車，多鍛鍊大腿的骨骼肌來保持健康，「還不用多花時間去健身房」。

柯文哲強調，台北市18~25歲機車傷亡人數，佔總車禍傷亡人數的70％，而台北市去年機車死亡數雖然創20年新低，但受傷、擦撞數量仍沒有減少，所以北市的下一步，就是要致力於減少機車使用。

(中時)