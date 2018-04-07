NBA》詹皇超狂大三元沒用 七六人搶占東區第3

儘管詹姆斯(右)與班西蒙斯都拿大三元，勝利仍由七六人帶走。(美聯社)

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中時電子報

就算「小皇帝」詹姆斯交出44分、11助攻與11籃板的超狂大三元，卻在最後關頭3罰1中，讓騎士錯失上演落後30分追上的大逆轉機會，七六人終場132比130險勝騎士，除摘13連勝，也從騎士手上搶來東區第3位置。

全力想延續連勝氣勢的七六人，上半場一路壓著騎士打，更一度領先到30分，沒想到下半場詹姆斯領軍追分，光在第3節，騎士就轟追平本季新高43分，雙方差距轉眼只剩個位數，來到末節，騎士更追到只差2分的緊張局面。

傑夫格林甚至在最後12.4秒投進三分球，把比分追到127比128，幸好七六人射手雷迪克最後9秒兩罰俱中，且不給騎士三分追平機會，故意先把詹皇送上罰球線兩罰全進，接著伊耶索瓦兩罰也都命中，沒想到令人驚訝場面出現了。

因為洛夫從底線長傳給詹姆斯出手，柯文頓雖想趕緊犯規，卻被吹成三分出手犯規，詹皇可獲3罰機會，更意外的是，先罰進第1球的詹皇，第2罰竟然落空，第3罰雖故意罰不進，小蘭斯的補進也沒進，七六人終於贏了。

班西蒙斯替七六人貢獻27分、15籃板及13助攻的本季第12次大三元演出，表現一點也不輸詹皇，雷迪克28分，伯林納利23分。就算少了左眼受傷的恩比德，七六人還能擊退騎士，看來詹皇真的可以好好考慮下季跳槽費城效力了。

(中時電子報)

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