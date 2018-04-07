警扮神槍手 勇射贓車輪胎逮毒販

警方也在卓男駕駛的贓車上，查獲塊狀海洛因成品17包55.24公克及安非他命5包毛重3.85公克不明粉末6包毛重50.64公克，改造手槍1枝子彈14發等證物。（馮惠宜翻攝）

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卓男不服警方追緝，駕車衝撞損毀路邊停放3輛自小客。(馮惠宜翻攝)
台中烏日派出所巡佐「神射」，開槍射破贓車輪胎，順利逮住通緝犯。

台中烏日分局烏日派出所6日下午追緝1名36歲卓姓毒品通緝犯，在知悉對方擁槍擁毒開贓車逃亡，仍埋伏跟車，待其停車時上前要求他下車，未料卓男非但不停車還衝撞路邊停放車輛，巡佐先是對空鳴槍，後隨即瞄準卓男駕駛的自小客輪胎連開2槍破胎後，控制卓嫌所駕贓車，順利逮人。

烏日派出所所長蕭家成指出，6日17時50分許，接獲線報前往台中市西屯區西屯路三段與遊園北路口，追捕卓姓毒品通緝犯，於查捕過程中，卓嫌非但不停車，還開車衝撞警方及路邊車輛，造成3輛車輛毀損。

烏日派出所巡佐急中生智，劉志良雖即對空鳴槍示警，卓嫌卻仍未停止衝撞，劉巡佐即再朝歹徒駕駛之自小客輪胎連開2槍破胎後，成功讓卓嫌所駕贓車無法動彈。

警方也當場在這輛贓車上，查獲塊狀海洛因成品17包55.24公克及安非他命5包毛重3.85公克不明粉末6包毛重50.64公克,改造手槍1枝子彈14發等贓證物，全案訊後依毒品及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦。

卓嫌也向警方坦承，他自106年12月上旬，即因毒品案被台中地檢署通緝，為躲避警方查緝，就四處流浪不敢回家，還偷竊自小客車以車為家，不斷變更懸掛不同車牌來逃避警方注意，想不到警方竟然那麼快就掌握他的行蹤並逮捕到他，真是歹路不可走。

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(中時)

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