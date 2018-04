狄鶯救子》孫安佐末行使「米蘭達權」 恐「自證其罪」

2018年04月07日 10:03 中時電子報 龔邦華 中視

電影中我們不是經常看到以下的這幾句話嗎?

「You have the right to remain silent(你有權保持緘默). Anything you say can and will be used against you in a court of law.......(任何你說的話在法庭上會被用來對付你....)」

這就是美國司法上著名的Miranda Warning, (米蘭達警告),是援引美國憲法第五修正案,即刑事案嫌疑犯有不被強迫自証其罪的特權,有權行使沉默權和要求得到律師協助的權利。

事件起源是一名出生於美國亞利桑那州的墨西哥裔美國公民Ernesto Miranda,在1963年因持槍搶劫及強姦等罪名被警方逮捕,然後他自己供出其他重大罪行並自願簽名。

在過程中警方沒有告訴他憲法保障的權力,他的供詞因此被法院排除在證據之外,結果因其女友作證及提供相關證據,法院才得以將判刑11年。美國最高法院因此在1966年做成判決,警方逮捕嫌犯及監管嫌犯時必須告知嫌犯權益。

米蘭達在1972年獲假釋出獄後,開始販賣讓他成名的「米蘭達警告」小卡,並附上親筆簽名,一張 $1.5美元。他後來在一次酒吧鬥毆事件中被刺殺身亡。

根據孫安佐被警方逮捕的Affidavit (指控書),警方有唸憲法保障給他聽,可孫安佐把它Waived (放棄)了。當時我就有問之前律師拉托伊森,這是不是一個很大錯誤。他回答「Yes!」。

因為孫安佐除了承認有向同學說了那句恐佈威脅的玩笑話之外,還承認想買過槍,然後又被警方查出這麼多物證(槍枝及彈藥)。雖然還是無法完全證明犯意。但是在某種程度上等於自證「意圖」。

在這種情況下,除非是證明精神不正常,或是警方辦案過程中有嚴重缺失,想要完全脫罪很難。

所以這個告訴我們什麼呢?當聽到「You have the right to remain silence...」最保險的做法就是保持緘默。

(中時電子報)