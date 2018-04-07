戴安全帽沒用 一雙紅鞋讓慣竊栽了

2018年04月07日 10:47 中時 呂筱蟬

鍾姓慣竊腳穿紅鞋被眼尖的員警攔捕。(警方提供)

桃園市楊梅區1名遭楊梅警分局列管的鍾姓慣竊，6日上午騎乘機車戴著全罩式安全帽，穿著紅色布鞋十分顯眼，行經楊梅區中山南路時，與楊梅派出所巡邏警員李建榮擦肩而過，員警憑藉一雙紅色休閒鞋聯想是鍾姓慣竊月前行竊時所穿顏色之鞋，立即將他攔下，並請同仁陳益庭到場支援。鍾姓慣竊騎著剛偷來的贓車，還持有安非他命吸食器，甫於3月31日遭桃園地檢署發布的竊盜通緝犯。

楊梅分局楊梅派出所調查，有多項竊盜與毒品前科的40歲鍾姓男子，平日遊手好閒，竊取他人財物變賣後，換取生活費及毒品吸食，是轄區列管的慣竊及治安顧慮人口。6日上午8時，鍾嫌先到楊梅市區竊取機車，並在楊梅街道上閒逛找尋作案目標，未料行經中山南路遇楊梅派出所巡邏警網，騎贓車的鍾嫌故作鎮定狀，緩速與員警擦肩過，卻因一雙紅鞋讓眼尖的警方立即迴轉攔車盤查。

鍾嫌被員警攔下後，故作疑惑看著員警，員警則打趣指著鍾嫌腳上穿的紅色休閒鞋，一穿就就讓他現形，經查詢鍾嫌不但騎著剛偷來的機車、身上有多組安非他命吸食器，更是桃園地檢署發布之竊盜通緝犯，楊梅警方訊後將其依竊盜及竊盜通緝案移送地檢署歸案。

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(中時)