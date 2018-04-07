預算不足 俄國庫茲涅佐夫號航母升級工程恐再延宕

2018年04月07日 10:25 中時電子報 李靖棠

據《外交家》（The Diplomat）雜誌報導，去年底宣布進廠維修、俄羅斯現役唯一的航空母艦庫茲涅佐夫號（Admiral Kuznetsov），在傳出俄國政府嫌維修經費過高，將原定500億盧布（約261.8億台幣）的費用攔腰折半後，軍方與船廠的合約總算進入最終階段。但塔新社的報導，卻又顯示雙方仍在經費上多有歧異，恐難在本月完成簽約或啟動升級維修工程。

庫茲涅佐夫號航空母艦，是俄羅斯現役最新型的航空母艦，也是當前唯一一艘。正式服役時間為1991年，隸屬於俄國海軍北方艦隊。與美軍定位不同，庫茲涅佐夫號同時具備巡洋艦（Cruiser）功能，不僅搭載有多架蘇愷33型戰機（Sukhoi Su-33）和卡-27直升機（Kamov Ka-27），也配有12枚長程反艦飛彈、防空飛彈等武器，既能支援週邊潛艦、亦擁有強大的獨立作戰能力，主要巡弋區域為黑海至地中海海域。

受制於經濟成長不如預期，俄國海軍16-17年經費大減8%，讓擁有多個艦隊的俄羅斯，必須將錢花在刀口之上。再加上服役近30年的老航母，全身上下大小毛病不斷，2009年因供電系統出包，引發艦上起火而害死一名水手。負責提供動力的推進系統也不可靠，鍋爐經常出現罷工狀態。

本欲藉此次5年期的升級，能讓庫茲涅佐夫號航母再度回春，繼續為俄羅斯海軍工作25年，但恐怕在經費不允許的狀態下，普丁（Vladimir Putin）和軍方高層首要煩惱事項，應該是決定什麼該做、而什麼該被「犧牲」。負責維修工程的聯合造船廠（United Shipbuilding Corporation）表示，總體工程至少需要3年的時間，也讓俄羅斯海軍未來數年內將無航空母艦可用。

(中時電子報)