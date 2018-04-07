加強犬貓狂犬病防疫 中市疫苗巡迴注射活動開跑

2018年04月07日 10:58 中時 陳世宗

台中市動物保護防疫處為避免狂犬病傳播，4月份將舉辦10場次「動物狂犬病疫苗及寵物晶片巡迴注射優惠活動」，凡設籍台中市的民眾，皆可攜帶身分證件及犬貓前往活動地點施打疫苗，若寵物要植入晶片，則需提供飼主身分證正反面影本。

動保處表示，將陸續於豐原、后里、新社、和平、梧棲、東勢、北屯、大肚等區，共辦理10場次，每日活動提供200劑狂犬病疫苗，若活動人潮較多時，將發放號碼牌依序辦理。

動保處說，依規定狂犬病疫苗須每年注射一次，以提升犬貓免疫力，避免狂犬病傳播。狂犬病疫苗注射後一小時內，寵物若有臉部或眼睛浮腫、皮膚紅腫起疹、極度搔癢、呼吸困難、嘔吐、下痢甚至休克等情形，請立即帶至動物醫院診治，切勿拖延。

注射後3天內，也可能會有注射處輕微腫脹、精神或食慾略差等情況，若情況一直未改善，請儘速帶至動物醫院就診。而參加注射活動的犬貓需滿3月齡，如有敏感體質、懷孕、發燒、下痢、心肝腎疾病等狀況，不適合注射疫苗。

動保處提醒，民眾務必遵守「2不1要」原則，也就是「不接觸野生動物、不棄養家中寵物，要每年帶家中犬、貓施打狂犬病疫苗」，才能確保狂犬病不會在人畜間傳播。未定期施打疫苗者也將依《動物傳染病防治條例》規定處3萬元至15萬元罰鍰，106年至今已裁罰11件；未植晶片辦理寵物登記者，則依《台中市動物保護自治條例》處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

(中時)