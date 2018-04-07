教育部收錄「三隻小豬」成語不下架 網諷：還在拍馬屁

2018年04月07日 10:49 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

英國有牛津字典，美國有韋氏大辭典，台灣有教育部國語辭典！不過，有關成語典的使用，今又出現新話題。有媒體發現，備受爭議的成語「三隻小豬」，仍穩坐台灣的成語典，倒是前兩年喧騰一時的「自自冉冉」仍未被選入，此標準所謂何來，該辭典修訂本負責人做出了解釋。

從教育部國語辭典的官網資料，可以看到「成語典」的定義，除了是指出收錄有典源出處的成語，也及於某些已漸流行的書面慣用語。

聯合報報導，對於「三隻小豬」仍收於為成語，教育部重編國語辭典修訂本總編輯許學仁作出解釋。他說，「三隻小豬」進入中文世界，已有200年歷史，即使今天，仍常出現在各種書面資料中，我們應該要有接納西方典故的包容力。

許學仁還提及，字詞收入辭典的標準不作價值判斷，而是依據「使用的頻率、次數」。他舉例因總統府拿來當春節賀詞的「自自冉冉」，有人建議要收錄進去，但因為一查語料庫，根本沒人在文章中使用「自自冉冉」，而被編輯團隊否決。許學仁說，2007年被收錄的「三隻小豬」，現在只放在成語典的「附錄」之中，也有「留校察看」之意。

有網友諷刺「三隻小豬」在成語典如如不動，是典型的拍小英馬屁，或謂「民進黨的官員水準就這麼高，沒辦法啊！」、「現在還有人在用三隻小豬？賴神勸童明明一天到晚聽到。」、「罪有英德,賴神勸童,賴神/佳龍治水要不要順便收進去？」

(中時電子報)