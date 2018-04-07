墨西哥產「綠色黃金」 正準備悄悄襲捲中國大陸

2018年04月07日 11:03 中時電子報 李靖棠

據紐約時報（New York Times）報導，位於墨西哥中部臨太平洋岸的米卻肯州（Michoacán），當地生產一種被稱為「綠色黃金」的農作物，為該地帶來龐大的出口收益與工作機會，如今這款作物，也正悄悄地襲捲中國大陸，欲在美國之外、打開另一塊更龐大的市場，它就是酪梨（Avocado）。

酪梨，在大陸又翻譯為「牛油果」，是一種樟科的熱帶水果，營養價值甚高，主要產地集中於墨西哥，約為全球總產量的三分之一。主要種植在米卻肯州肥沃的火山土壤裏，也就是從阿卡普爾科海灘升起的高地上。它是現代貿易的奇跡之一，在2017年，米卻肯州向美國出口了超過17億磅哈斯牛油果，使其超過香蕉、成為美國價值最高的進口水果，每10個進口到美國的牛油果中，有9個來自米卻肯州。

擁有高營養價值的酪梨，最大生產地分佈於墨西哥與智利。（圖/美聯社）

有趣的是，1980年代墨西哥的酪梨出口銷量並不好，主要僅有加州有少量購買，但受到當地拉丁裔族群飲食、好萊塢明星對於酪梨帶來健康的瘋狂宣傳影響，讓酪梨在美國市場的接受度與訂單快速飆升。就連經營產銷多年的經銷商負責人都坦言，「我們真的手忙腳亂，每年的增長速度為10%到15%，但還是無法跟上需求。」

過去曾擁有全球酪梨最大產量的墨西哥，近年來逐漸被南美洲的智利超越。（圖/美聯社）

過去十多年的時間，酪梨或「牛油果」在中國大陸幾乎沒有名氣，速食連鎖店肯德基曾投放廣告，大推銷他們的「牛油果墨西哥卷」，雖然最終銷量依然慘淡，卻因此引起大批年輕一代的目光。為了加強消費者的購買意願，經銷商表示，將在上海與深圳興建酪梨「催熟」中心，讓民眾能買到能直接食用的酪梨。他們的期待與數十年前可口可樂一樣，「如果在中國的每一碗湯麵裏放四塊酪梨，全世界的酪梨都不夠，只有墨西哥的產量接近。」

但美夢當前還需提防驚醒，墨西哥的酪梨產量，近年來逐步被南美洲的智利超越；而在大陸東南各省，也開始有部份商人嘗試打造商業酪梨種植園，若能以更低廉的價格與人工種出，恐怕墨西哥酪梨的最大敵人，將是他們夢想的發展市場- 中國大陸。

(中時電子報)