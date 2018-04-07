教部「揪團卡管」後 管中閔首發聲 引學生文章批「國家不實攻訐」

2018年04月07日 11:14 旺報 簡立欣

台大新校長管中閔當選已屆滿三個月，教育部仍遲遲不發聘書，即使台大校長遴選委員會、台大臨時校務會議都認定並無違法，不過教育部仍宣布將組「跨部會諮詢專案小組」釐清管中閔在對岸的學務活動。管中閔7日早上首度透過臉書引用學生林珈慧文章「我與管中閔老師的因緣_做為一個學生的證言」發聲，內容提到為何對管中閔不實的攻訐一波波發動，而且竟然是由國家政府帶頭行惡。

管中閔臉書引用全文

我與管中閔老師的因緣_做為一個學生的證言

林珈慧2018.4.7

其實我從臺大畢業16年了，除了ㄧ次研討會場合與老師匆匆打過一次照面外，我沒有再見過中閔老師。但這輩子從小到大受教的老師無數，管中閔老師絕對是影響我最深遠的老師。不是因為他在學術上斐然的成就，也不是因為他後來成為中研院院士或擔任國發會主委。而是他，一個對上課學生無任何義務的大學教授，卻對什麼都沒有的年輕學子如我付出真誠的關懷，分享成長的挫折，提點人生的堅持。

那是1997年秋天臺大經濟系大二開學的一個悶熱午后，步入先選好的熱門統計學教室已找不到座位，厭倦總是擠着上百人的無感學習，決定冒險轉去另一班新開的統計學看看。悄悄走進去，偌大的教室只有五、六位小貓學生，我看到一位穿着厚重西裝的年輕老師正在黑板前揮汗如雨地講課，那就是我對中閔老師的第一印象，究竟是什麼內容早已忘記，我只記得下課時我立刻拿選課單請老師簽名加選。那一年，管老師在臺大經濟系開的第一堂統計學課程，只有六、七個學生選課，何其有幸我是其中一員。如果坐着時光機回到那一年，我會在那個19歲的我旁邊開心的大叫：「妳知道妳特別選的老師是未來中研院院士耶，妳被院士教到了耶！」。這種慧眼識英雄的感覺，真是比中樂透還開心。

但當時，管中閔老師什麼title都沒有。他上統計學，我們沒買過任何教科書，他都上他自己寫的英文講義，他自己對統計學要教給入門學生的邏輯、體系與見解。相對於龐雜的統計學方法，他用原創的講義用自成一格環環相扣的架構教我們，在那時候是非常非常與眾不同的。老師在當時就對原創非常重視，他常在課堂上鼓勵我們，縱然是碩士論文一定要嘗試在理論上提出創見，即使只有一點點，不要再寫一篇用台灣的data跑別人所提的模型出來的結果充數。後來我的碩士論文口試結束後，口試委員陳昭南院士問我要不要來念博士。那一刻起我發現上開管式哲學非常有效，這麼多年過去，這個態度已深入我的DNA中。

老師那一年教我們，也算是私塾的編制了，所以他當年的青春血淚成長史，我們有幸是首映場的聽眾。而我印象最深的，是他描述那時候在美國做研究到清晨要回家，積雪卡住他的車門，冰天凍地裡他還要努力地剷雪才能回家。另外還有他提到拿到美國大學終身聘的第二天，二話不說就決定回台灣。在我當時聽來覺得不可思議，這麼辛苦做研究好不容易拿到終身聘又是比台灣高好幾倍的薪水，竟然選擇回台灣，這老師有沒有點經濟理性啊！但同時對我又是很有共鳴的，那種拼勁，那種超越經濟價值的熱誠。

近年來管老師成了社會公眾人物，他也講了好多當年的事，但有一件事他從未講過，就是他對家人的愛。有一次老師講到，他現在最疼愛的就是他的女兒，如果以後有人敢追求他的女兒，他一定要跟那個人打一架。這麼多年過去了，我常常想到，到底那一架打了沒？統計學課程一年很快就結束了，但我與管老師的因緣仍然繼續着。大四我準備研究所甄試，拜託老師寫推薦函，老師一口答應，什麼資料都沒跟我要，也沒叫我擬草稿，就幫我寫好推薦函。我什麼身家背景也沒有，他的推薦函幫助我。他的研究室的門永遠是開着的，我是見證者之一。不但如此，碩二那年，埋首論文研究之餘，找到中研院有個打打字的打工機會，剛好可以賺點生活費。過不久時任中研院經濟所所長的老師竟然發了一封email給我:「我不知道妳有打工的需要﹐妳當初應該先來找我或者至少問我一下。 妳實在太見外了。 」這些事過了二十年了點點滴滴我都記在心上，老師就是這麼幽默、真誠、熱情，對家人如此，對學生更是如此，不論何時何地都準備行俠仗義拔刀相助！而且不論他的title是否已經愈來愈大，他對學生這一份愛心，「真啊！」。

後來，2013年底老師擔任經建會主委風雨之際，我發了email給老師表達我的支持：「存心俯仰天地無愧，足矣！」老師親自回信：「即使知道非常困難，還是想有些改變。如果實在改變不成，也只好放棄。」又後來2015年初，老師辭任國發會主委，我又發信支持老師：「我也是獅子座的，深知獅子座的人要放下他心血大業，是要下多大的決心。人生的故事沒有the end，只有to be continued... 共勉之！！」老師仍然親自回信：「未來我還會有很多事可做，而且在民間，說不定可做的事情更多。」去年底，看到管老師參加臺大校長遴選的宣言，我再次發了email支持老師：「對學生、社會、國家的這一份熱情未曾消減，永遠訴諸理性，不搞政治操作，永遠不會被打倒。您的這份堅持，永遠是指引我心方向的阿拉丁神燈！」再次收到老師的回信：「我很認真面對這次的競爭，這也是我離開政府公職後，唯一還能激發我熱情的工作。但是以現在政治和社會氛圍，我想我當選機率很低，我只能盡力而已。」後來中閔老師在今年1月5日獲選，我回信恭禧：「老師，You did it! 淪為遊樂園的台灣大學有救了！」

但從那一天開始，我完全沒預期到，為何對管中閔老師不實的攻詰一波波發動，而且竟然是由國家政府帶頭行惡。我不解，為何砲口竟是對着一個光明磊落的院士級優秀學者、人師之表率？這有任何一絲公理、正義、大學之精神嗎？

翻開中外歷史，一言以蔽之，不就是奸臣小人對所有仁人志士的迫害史嗎！冒着未來也會被迫害的風險（其實也不用多慮，臺灣的人才不斷在出走），身為台灣人的基本良知，身為臺大人的基本尊嚴，我能做的，就是在老師風雨飄搖、人人喊曾參殺人時刻，公開地，用一個學生的經歷，來充份支持與證明，回歸大學傳道授業立國立人的精神與本質，臺灣大學遴選委員會（也是唯一有法定資格與權限的遴選校長之實體)，的確獨立且正確地做出決定。此一決定即有其立即的實體效力，不會因為教育部違法怠於聘任程序而動搖！

最後，請所有臺灣人放下仇恨放下偏見放下所有的分別，管中閔老師2007年2月「世界遺忘台灣 台灣遺忘世界」一文，讓我們深切的自省，我們要帶領臺灣走去哪個方向？

「世界遺忘台灣與台灣遺忘世界，兩者其實相互關聯。當世界忽視台灣，我們對這個世界就越來越覺得陌生，於是選擇逃避。中國大陸的打壓固然是造成世界遺忘台灣的主因，但我們是否坦然面對過問題的徵結，然後尋求解決的方式？若我們自己都不曾窮盡一切努力去扭轉趨勢，世界自然會繼續遺忘台灣，台灣也將“日蹙國百里”，最終退縮到無人聞問的角落。 我們耽于內鬥久矣，因此看不見世界各地政經勢力的消長與它們之間的合縱連橫，也看不清自己地位的變化。世界或許忽視了台灣，然而台灣不能沒有世界。所以我們不能再自甘鎖國，而必須更務實的面對海峽兩岸的關係，與亞洲各國的關係，乃至與世界其他地區的關係。在追求台灣總利益最大的目標之下，唯有放下虛妄的意識型態包袱，知所取舍，台灣才可能有更寬廣的未來。 讓台灣能夠重新迎向世界，讓世界不致遺忘台灣。」

(旺報)