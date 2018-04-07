軍購有效採購率僅1成 印度空軍快完蛋

2018年04月07日 11:12 中時電子報 楊幼蘭

對印度國防環境觀察家而言，軍購流程是由無能與沒效率交織而成的官僚化迷宮。

據美國防務新聞網RealClearDefense與《國家利益》（The National Interest）網6日報導，印度國防部次長巴姆拉（Subhash Bhamre）2017年在27點內部備忘錄中廣泛譴責，軍購流程錯綜複雜，以致成效不彰。

而最驚人的，就是根據這份備忘錄，在2015-2017的會計年度中，144份國防採購提案中，只有8-10％在規定時間內有結果。

換句話說，從起草需求建議書（Request For Proposal ，RFP），到印度財務部最後點頭通過，往往沒完沒了地拖延，遠遠超出原本所訂的期限。

備忘錄指出，沒有在規定期限內完成的90-92％軍購案，就算有的最後搞定，超出的時間可能達原本規定的2.6到15.4倍。不過最後的結果通常是沒成，如果印度國防部和陸、海、空軍真的想要採購，整個流程又得再來一次。

而在無法迅速有效採購重要軍備的狀況下，印度在面對戰略強敵時，等於是節節敗退，並在推拖拉中讓三軍棄械。

在印度空軍方面，尤其是如此。新德里原本預計，到2032年時，要有810架戰機，45個中隊。由於印度要抵禦來自中國與巴基斯坦可能的「共謀威脅」（collusive threat），因此這些數字十分重要。

然而，單就書面進度而言，目前印度空軍只有31個中隊。而印度內閣安全委員會卻要求，到2022年時，必須要有42支中隊。

更糟的是，由於印度空軍要淘汰近200架老舊的俄製米格-21（MiG-21），還有米格-27（MiG-27）戰機，因此未來4、5年間，這數字還會再下降，只剩下23支中隊。

(中時電子報)