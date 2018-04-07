罕見褐爆！5年來最嚴重沙塵 台西飆PM10

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因中國大陸北方沙塵暴吹向台灣，台灣發生近5年來最嚴重的沙塵。環保署指出，約莫從昨（6）日晚間6時開始影響，雲林台西PM10更一度飆高至近每公尺900微克，環保署指出，此次可能會是改制為空氣品質指標（AQI）以來，24小時平均值首次達到最嚴重的「褐爆」等級，預計要到明天才會轉好。

中國大陸北方甘肅地區在清明假期期間發生沙塵暴，蘭州觀測到PM10達每立方公尺2900微克，上海亦有每立方公尺546微克，汙染物更向南移動，包含日本、韓國、台灣等地皆受影響。

環保署指出，這波沙塵從昨日晚上6時開始影響北部，到今日上午影響範圍擴至新竹以北區域，依據環保署監測資料顯示，昨日新北富鬼角地區PM10達到每立方公尺201微克，新北萬里PM10達每立方公尺232微克，馬祖246微克，雲林台西本地揚塵加上境外揚塵，造成PM10一度飆高至接近900微克，達到AQI最危害的「褐爆」等級。

環保署監資處長張順欽說，過去也有中國大陸沙塵暴影響台灣的狀況，2012年新北萬里PM10達到每立方公尺281微克，此後2013~2017年皆未有明顯沙塵影響台灣，此次堪稱是近5年來沙塵暴影響台灣最嚴重，台西地區今日更可能首次達到24小時平均值褐色等級。

張順欽指出，但幸好昨日下雨，對空氣產生洗滌效果，預計到明日，東北季風減弱，外來沙塵暴影響便會趨緩，但接下來便要注意中部以南的空品狀況，恐出現擴散條件不佳等問題。

(中時)

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