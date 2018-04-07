公墓餘燼引火 台南市4天通報近200起火警

2018年04月07日 11:20 中時 程炳璋

每年清明節的公墓火警都讓警消人員投入相當大的人力與物力。（台南市消防局提供）

清明5天連假近尾聲，台南市短短4天來共發生181起雜草火警，大部分因掃墓引起，甚至出現「火燒山」情況，台南市消防局統計今年案件數較去年減少，認為加強宣導加上地方區公所事先雇工整理墓園雜草，有效降低火警發生數。

台南市消防局統計，今年清明掃墓期間以3月24日至4月7日為統計範圍，共計發生392件火警，以公墓火警為大宗，其中4日至7日一連4天清明連假，就發生181件，這段期間火警通報頻仍，屬消防人員忙碌的「大日子」。

台南市消防局統計，去年台南市在清明連假共發生442件公墓火警，今年至今發生392件，數字微幅降低，但多數集中在清明連假4天，警消仍忙於四處到墓園打火。

台南市消防局預防科股長陳振雄表示，公墓火警最常發生的原因就是民眾燒金紙、燃放爆竹，未撲滅餘燼就離開，有些僅小範圍雜草燃燒，有時甚至造成嚴重的火燒山。

今年消防局事先與各地區公所協調，公所在清明節前夕先派工割草、整理墓園，讓火警發生的機率減少，即使發生也不至大範圍延燒。

台南市消防局強調，民眾在清明節掃墓謹記「4不2記得」口訣，「不任意燒雜草，不讓冥紙飛揚，不隨意丟菸蒂，不燃放爆竹煙火，記得撲滅餘燼，記得收拾垃圾」。降低消防人員每年清明節都必須因為公墓火警投入大批人力物力資源。

(中時)