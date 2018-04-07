公墓餘燼引火 台南市4天通報近200起火警

台南市新化區6日因為公墓雜草火警發生火燒山，警消費了一番功夫才撲滅。（台南市消防局提供）

友善列印
中時
每年清明節的公墓火警都讓警消人員投入相當大的人力與物力。（台南市消防局提供）

清明5天連假近尾聲，台南市短短4天來共發生181起雜草火警，大部分因掃墓引起，甚至出現「火燒山」情況，台南市消防局統計今年案件數較去年減少，認為加強宣導加上地方區公所事先雇工整理墓園雜草，有效降低火警發生數。

台南市消防局統計，今年清明掃墓期間以3月24日至4月7日為統計範圍，共計發生392件火警，以公墓火警為大宗，其中4日至7日一連4天清明連假，就發生181件，這段期間火警通報頻仍，屬消防人員忙碌的「大日子」。

台南市消防局統計，去年台南市在清明連假共發生442件公墓火警，今年至今發生392件，數字微幅降低，但多數集中在清明連假4天，警消仍忙於四處到墓園打火。

台南市消防局預防科股長陳振雄表示，公墓火警最常發生的原因就是民眾燒金紙、燃放爆竹，未撲滅餘燼就離開，有些僅小範圍雜草燃燒，有時甚至造成嚴重的火燒山。

今年消防局事先與各地區公所協調，公所在清明節前夕先派工割草、整理墓園，讓火警發生的機率減少，即使發生也不至大範圍延燒。

台南市消防局強調，民眾在清明節掃墓謹記「4不2記得」口訣，「不任意燒雜草，不讓冥紙飛揚，不隨意丟菸蒂，不燃放爆竹煙火，記得撲滅餘燼，記得收拾垃圾」。降低消防人員每年清明節都必須因為公墓火警投入大批人力物力資源。

(中時)

男童掃墓走丟 警分析「童言童語… 好無辜！小客車撞計程車 等紅燈…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。