七成年輕人願為台灣而戰？問卷設計「迴避民進黨不敢面對的真相」

台灣民主基金會民調，有七成年輕人願為台灣而戰。問卷設計挨批。（本報資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

台灣民主基金會執行長徐斯儉3日在美國華府智庫「全球台灣研究中心」座談會公布一份民調，指出有高達7成年輕人願意為台獨而戰。國民黨台北市長參選人孫大千質疑，這一份設計過的民調問卷刻意迴避了兩個問題，這兩個問題才是民進黨政府不願揭露、也不敢面對的真相。

孫大千今臉書PO文指出，徐斯儉在華府的談話，是有技巧的誤導美國政府，並且投其所好，片面的，而且選擇性的，傳達了不符合台灣現狀的訊息。

徐斯儉在華府表示，台灣年輕人所謂的「天然獨」其實是「反統一」，他認為台灣年輕人其實支持現狀。孫大千說，這一部分是事實。但是，徐沒有進一步的向華府說明，民進黨正在試圖改變國民黨執政時期所建立的兩岸「現狀」。

針對「若中國大陸武統台灣，受調者是否願意為台灣而戰？」39歲以下受調者，有70.3%回答「是」。孫大千說，這個問題實際上是一個假議題，因為，只要台灣維持中華民國的現狀，不借助美日的力量走向獨立，中國大陸根本不可能有武統台灣的藉口和動機。而且，這一份設計過的民調問卷刻意迴避了兩個問題：第一，台灣年輕人是否願意為了宣佈台獨，和中國大陸一戰？第二，台灣年輕人是否願意為了民進黨的挑釁行為，而與中國大陸一戰？這兩個問題才是民進黨政府不願揭露，也不敢面對的真相。

(中時電子報)

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