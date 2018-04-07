中市持續辦花博安全志工訓練 2500多名義消投入花博防救災

台中市持續辦花博安全志工訓練2500多名義消，將投入花博防救災行列！（陳世宗翻攝）

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「台中世界花卉博覽會」將於今年11月3日隆重登場，為強化花博期間的消防安全，台中市政府消防局除了積極辦理消防演練、培訓高級救護技術員外，更規畫2530名義消加入花博安全組志工行列；由消防局專業種子教官教導相關知識，未來可有效提升花博展區的消防人力。

消防局表示，為迎接台中花博盛會，市府除持續積極辦理災防演練，並於去年辦理「第一期高級救護技術員（簡稱EMTP）訓練」，培訓30名高級救護技術員，接受1280小時的到院前緊急救護訓練；包括醫院急診實習、救護指揮中心實習、到院前救護車實習及綜合演練和測試等，未來將支援花博展區及各車站周邊的消防人力。

消防局指出，為進一步強化消防搶救能力，市府規畫具有消防協勤基礎的義消，投入花博安全組志工行列，共計有2530人，自去年便積極辦理花博志工訓練，由消防局專業的種子教官教導相關知識，包含協助搶救據點及急難救災、防止災難擴大、侷限災害減少生命財產損失、協助疏散人潮、避難引導等。

消防局透過種子教官互動式及情境式的教學，加上參加訓練的志工全力參與，訓練成效良好。截至3月底止共計1,715人完訓，將於4月底完成所有志工訓練。

消防局強調，政府資源有限，民力卻是無窮，除政府的努力，民間的力量更是花博成功辦理的關鍵，安全組志工將扮演維護台中市安全的重要角色，也歡迎大家積極投入花博志工行列。更多詳情請上「2018台中花博志工整合服務平台」(https://volunteer.taichung.gov.tw/ )查詢。

(中時)

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