小黃夜衝蘇花 撞護欄翻車運將乘客僅輕傷

花蓮吳姓計程車司機疑似精神不濟自撞護欄，造成駕駛與乘客手腳擦傷。（許家寧翻攝）

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翻覆的計程車車頭凹陷、擋風玻璃碎裂。（許家寧翻攝）
蘇花公路路旁施工的水泥護欄遭撞倒。（許家寧翻攝）
小黃夜衝蘇花 載客自撞護欄翻車

你累了嗎？花蓮一輛吳姓計程車運匠，昨晚近9時從花蓮載客北上，行經台九線蘇花公路160公里處和平路段時，疑似疲勞駕駛，突然駛向對向路邊自撞護欄，車輛打轉幾圈後翻覆，吳男與方姓乘客嚇得從車內逃生，所幸兩人僅受輕微擦傷，送醫後無礙。

清明連續假期大量車流湧入花蓮，蘇花公路前兩天累積約2萬次，各景點與園區人潮滾滾，一掃震後陰霾；昨日連假第三天各地開始出現北返車潮，花蓮一名吳姓計程車司機（44歲），昨晚8時許載客北上行經秀林鄉和平隧道後一路兼程北上。

行經蘇花公路160.2K路段時，吳男駕駛的車輛突然向左偏離車道，駛入南下車道，一輛南下汽車見狀減速閃過計程車，失控的小黃衝撞路旁施工的水泥護欄，因撞擊力道猛烈還擦出火光，隨後車輛翻覆四輪朝天，造成車頭凹陷、擋風玻璃碎裂，車上安全氣囊爆開。

警消獲報後到場救援，吳姓司機與方姓乘客飽受驚嚇，所幸手腳只有輕微擦傷，送醫後並無生命危險。警方調查，吳姓駕駛經酒測吹氣後並無酒精反應，懷疑運匠可能天色昏暗加上精神不濟不慎將車輛一路駛向對向車道，擦撞護欄後翻覆。

新城警分局和平派出所副所長李智泉指出，蘇花公路道路狹窄崎嶇，往來車輛眾多，呼籲用路人夜間行經蘇花公路崇德至和平等路段不要有違規超速、雙黃線超車以及疲勞駕駛等行為，詳細車禍原因及相關肇事責任，警方正進一步調查釐清。

(中時)

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