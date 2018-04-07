狄鶯救子》孫安佐被疑精神有問題？律師：事有蹊蹺

2018年04月07日 11:55 中時 洪秀瑛

狄鶯、孫鵬18歲獨子孫安佐涉恐攻遭捕，夫妻倆為了救援孫安佐不計代價，孫家委任雙律師原訂台灣時間今天凌晨3點半召開記者會，但在開始前90分鐘無預警以「不可預見情況」宣布延期，引起媒體錯愕。

美國執業律師邱彰連日公開提供專業見解及精闢分析，表示：「狄鶯一家三口，命在弦上，我能幫的就是替孫安佐的證據中找出有利的，請法院的翻譯官趕快翻成英文，再交給他的白人律師去處理。」

邱彰在臉書寫道，「孫安佐的16歲好朋友是我的助理，我也準備帶著他一起去看孫安佐的電腦資料，替我們解釋年輕軍事迷腦子裡的正面想法」。

何時「準備帶助理去看孫安佐資料」？邱彰人正在舊金山，台北時間今早回覆本報表示，「只是準備！我覺得事有蹊蹺，警長忽然說孫安佐精神有問題，這會不會跟律師說好的。小鎮大家都認識，要承認對手精神有問題，沒那麼容易」。

承辦孫安佐案的賓州警長奇伍德（Michael Chitwood）向媒體表示，他除了認為孫的精神狀態可能有問題，也透露經檢察官調查後，對方很可能再被加上非法擁有槍枝的罪名。對此，邱彰認為「警方的話檢方會聽，檢方的話法官會聽」，意指警長會釋出消息一定有其原因。

邱彰被網友質疑是否想接孫安佐案子，她也在臉書公開回應，主要出於熱心，趁機對台灣有心人進行美國法律教育，她強調「我執業律師35年，戰果輝煌，對名利都看淡了。我現在只做義工」，最後她也指出：「律師就像廚師，當事人要端出好料來，他才能炒出五星級的好菜，否則怎可能贏？有了好料，在一個司法公正的國度裡，恐龍法官自由心証的機會不大。」

(中時)