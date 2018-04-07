《翻爆旺寵物》萌寵特輯！讓毛小孩療癒你的心

《翻爆旺寵物》萌寵特輯！讓毛小孩療癒你的心

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中時電子報
綜合報導

◎楊懷民無限愛 打造毛孩溫暖窩

許多人家中都會養寵物，也對家中的「毛孩子」寵愛無比，但能像曾有歌仔戲第一小生稱譽的楊懷民付出如此之大、養的毛小孩數量之多，卻是屈指可數；楊懷民的毛小孩們，不是什麼名貴、罕見的品種，都是從街頭、郊外所撿拾回來的流浪犬，經常都是傷痕累累，甚至血肉模糊、肢體殘缺，經過楊懷民與伙伴們的細心呵護後，逐漸回復成健康活潑、惹人憐愛的毛孩子，牠們也都是楊懷民與伙伴們甜蜜又沉重的負擔。

◎貓咪驚喜包！領養小灰貓 長大竟變黑貓

這真的是同一隻貓！新竹縣鍾姓男子在2014年領養了1隻幼貓「仙草」，當時「仙草」尚未離乳，全身毛色灰、黑夾雜，十分特別，未料半年後，仙草逐漸成「貓」，卻搖身一變成純黑色，讓親友大驚「你換貓了？」仙草成長過程有如驚喜包。

◎別人溜狗他溜鷹 帶鷹出門好吸睛

「養鷹就覺得與眾不同！」台東市名建築師林坤層有一隻特別的寵物，是農委會核准進口的栗翅鷹，取名為「Looker」，人鷹經過3年多的相處，已經建立良好的默契，常能看到他帶著Looker四處放飛。林坤層說，台灣養鷹的人不多，朝夕相處明瞭鷹的習性，也盼這些經驗能轉為保育用途。

◎領養不棄養 浪浪別哭全台擴點

盼推廣、讓更多人響應「領養不棄養」的觀念，流浪動物中途之家「浪浪別哭」從台北往南部擴店，半年前在台中黎明新村、以懷舊咖啡館樣貌設點，目前店內有6隻狗、9隻貓，其中，「天天」與「開心」是對狗母女，2周前才來報到，而店貓「奇奇」宛如貓大王般傲視眾貓。

(中時電子報)

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