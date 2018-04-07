2018海灣旅遊年　小琉球生態旅遊正夯

2018年04月07日 12:14 中時 陳麒全

「探索拉美」是由一群熱血的返鄉青年回到島上發展所設立，除了發展環保海灣觀光活動外，也會在營業所得上，每張票捐出10元作為「海洋保育金」。（陳麒全攝）

「探索拉美號」是小琉球第一艘雙引擎的玻璃半潛艇，讓不會遊泳，不會潛水的遊客，也可以不碰到水的去尋海龜。（探索拉美提供）

探索拉美號的玻璃船艙，有舒適的座椅、冷氣空調，遊客還可以趴著看海底美景。（陳麒全攝）

探索拉美號的玻璃船艙，有舒適的座椅、冷氣空調，遊客還可以趴著看海底美景。（陳麒全攝）

遊客可以透過玻璃窗外，看到綠蠵龜從玻璃窗邊游過，向你揮手打招呼。（陳麒全攝）

探索拉美號的許博翰還會下水遊過玻璃窗與遊客互動。（陳麒全攝）

想要潛水的遊客，即使沒有潛水執照，也會有專業的教練帶領你，與綠蠵龜親近，但不能接觸。（陳麒全攝）

想要潛水的遊客，即使沒有潛水執照，也會有專業的教練帶領你，與綠蠵龜親近，但不能接觸。（陳麒全攝）

當發現綠蠵龜時，大家會以「6」的手勢通知。（陳麒全攝）

潛水的遊客可以拿著防水相機，盡情拍攝海洋美景。（陳麒全攝）

返鄉青年蔡宗樺經營的「海享划島」，在小琉球推動SUP（Stand Up Paddle）立式划槳運動。（陳麒全攝）

遊客可以在專業教練帶領下，在海上把自已當成航海王，站在SUP上去發現偉大的航路。（陳麒全攝）

遊客可以在專業教練帶領下，在海上把自已當成航海王，站在SUP上去發現偉大的航路。（陳麒全攝）

遊客可以在專業教練帶領下，在海上把自已當成航海王，站在SUP上去發現偉大的航路。（陳麒全攝）

在平靜的海上，你的心情將會完全的放鬆，站在SUP迎著夕陽，是暫時逃離喧囂城市的好方法。（陳麒全攝）

玩累了上船休息，小鮮肉教練許博翰會貼心為您送上飲料、點心。（陳麒全攝）

從下午出海，結束2個小時左右的海上行程，回程剛好賞美麗夕陽。（陳麒全攝）

小琉球島上藝術家與業者發行「海灘貨幣」，只要參與淨灘活動達到目標，就可以獲得，在小琉球島上真的可以使用。（陳麒全攝）

炎夏將至，清涼透澈的大海，是夏日最讓人嚮往的去處，近年來海灣旅遊盛行，交通部觀光局也特別將2018年訂為「海灣旅遊年」，並挑選出10大魅力島嶼，其中加上海洋生態資源逐漸被重視，期盼能逐步建構島嶼生態旅遊，讓台灣海灣旅遊能夠永續發展。

說到10大魅力島嶼，不得不提到位於國境之南的大鵬灣國家風景區轄內包含大鵬灣及小琉球二處風景特定區。近年來小琉球旅遊人次增加，也讓許多年青人返鄉發展，讓從以前「船長多、校長多、廟宇多」，轉變至今「民宿多、麻花捲多、遊客多」，年青的業者回鄉除了發展外，也看到了海洋生態資源的保護的重要，除了固定的海洋淨灘與淨海活動外，更聯合島上藝術家與業者發行「海灘貨幣」，讓淨灘成為全民運動，引導小琉球成為「海龜多、環保店家多、慢遊旅客多」的生態學習島。

來到小琉球，除了浮潛、潛水看海龜、潮間帶生態導覽、望海亭看海景、夜觀星象、夜遊探險行程都是來小琉球一定推薦要去體驗的活動外，現在還有年青的業者耗資千萬，打造了小琉球第一艘雙引擎的玻璃半潛艇「探索拉美號」，讓不會遊泳，不會潛水的遊客，也可以不碰到水的去尋海龜。

探索拉美號的許博翰說，探索拉美號的船艙以強化玻璃窗的設計組成，遊客不用下水，就可以透過玻璃窗，欣賞到小琉球的美麗海底世界，不管是美麗的珊瑚，還是悠游的魚群，都可以盡收眼底，盡情的在船艙內拍照打卡，甚至還可以看到綠蠵龜從玻璃窗邊游過，向你揮手打招呼。

探索拉美號也與島上業者異業結盟，與同樣是返鄉青年的蔡宗樺經營的「海享划島」合作，推動SUP（Stand Up Paddle）立式划槳運動，也有些人稱它為「衝浪舟」、「立槳衝浪板」，遊客可以在專業教練帶領下，在海上把自已當成航海王，站在SUP上去發現偉大的航路。玩累了上船休息，船上也依行程套票的不同，提供調酒、飲料與點心，結束兩個小時左右的海上行程，回程剛好賞美麗夕陽。

探索拉美號最特別的地方是在於在船隻下方、螺旋槳的地方，特別加裝一個保護罩，主要就是用來防止傷害到海龜，透過友善海洋的各種行為，讓小琉球回到昔日「魚多、生物多、珊瑚多」的盛況。

(中時)