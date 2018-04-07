撇林志玲》言承旭和「女神」的老公同框

言承旭（左）和大陸跳水好手秦凱聚會。（取自微博）

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大陸跳水好手何姿。（取自微博）
何姿和秦凱育有一子。（取自微博）
何姿曬兒子萌照。（取自微博）
言承旭（右前）2個月前和林心如、陳美鳳等好友聚會，當時還蓄鬍。（讀者提供）

言承旭、林志玲去年底在馬來西亞被直擊上健身房爆復合，又被烏龍爆料3月底在峇里島秘婚，林志玲日前向媒體宣示「沒有懷孕、沒有結婚、沒去峇里島、沒有戀情」，和言承旭畫清界線，外傳壓垮她的最後一根稻草是劉畊宏出席活動時被問到言承旭感情狀態時，竟回應：「每次出現都是一個人，應該還是單身」，這句話讓林志玲決定告別這段長達10多年感情。

言承旭依舊保持低調作風，不過他6日發現和大陸跳水好手秦凱聚會，照片中，言承旭手搭秦凱，側臉對著鏡頭瞇眼微笑。言承旭一直都保持健身習慣，結實肌肉手臂相當吸睛，秦凱妻子何姿在微博秒變迷妹留言：「求把我P進去」。

其實何姿也是大陸跳水好手，在大陸曾被封「宅男女神」，她早就是言承旭的粉絲，她在5年前接受大陸媒體專訪時提到，無意效法師姊伏明霞和郭晶晶嫁入豪門，被問心中王子是誰？她當時說「若要在演藝明星找一個與理想對象相近的，我相信是言承旭。我的理想對象，要是個懂事和有經歷的人，因為可以幫助我成長，特別是我自己的出身並不算好」。去年這對金童玉女何姿和秦凱步入禮堂，並育有1子，家庭幸福美滿。

(中時)

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