陸美貿易戰升溫 俄智庫：「一帶一路」為中國帶來空間

2018年04月07日 13:19 中時 諶悠文

陸美貿易摩擦不斷升，俄羅斯智庫的學者近期在接受中新社記者採訪時表示，美國挑起貿易摩擦不利於全球經濟復甦，但中國大陸「一帶一路」倡議為其因應雙邊貿易戰帶來空間。

俄羅斯科學院世界經濟與國際關係研究所研究員阿格耶夫認為，美國此番利用其單方面制定的「301法案」挑起與大陸的貿易摩擦，本質上是川普政府內部保守勢力抬頭的結果，意圖達到阻礙大陸高新技術產業發展，達到鞏固自身在這一領域優勢地位的目的。

阿格耶夫表示，陸美貿易持續多年向上發展，陸美貿易逆差增幅一直低於美國整體貿易逆差的增幅。因此川普政府所提的「大陸通過貿易竊取美國財富」的說法是站不住腳的。

此外，大陸在知識產權保護上取得了很大進步。在這一情況下，川普政府仍然堅持對大陸徵收關稅，是有其政治意圖的。

阿格耶夫說，受美國大規模徵收關稅影響的大陸行業很大一部分集中於高新技術產業，這說明「大陸在這些領域的快速發展」已經引起了川普政府中的保守勢力的擔憂，這也是美國對大陸發起301調查的根本原因。

俄亞太組織研究所副主任查卡洛夫表示，作為世界經濟的兩大實體，陸美產生貿易摩擦勢必會波及到剛剛開始的全球經濟復甦。「美方作為此次貿易摩擦的挑起者，應對此承擔責任」。

查卡洛夫說，全球貿易發展需要自由的環境，美方做法不利於發展大陸家從全球貿易體系中改善自身處境。

俄羅斯科學院遠東所高級研究員安娜斯塔西亞認為，美國在經濟領域實施「單邊主義」的強硬做法「損人不利己」。大陸是實力強大的經濟體，採取的回應措施「有力、有效」，美國不一定能從中獲得設想中的利益。

安娜斯塔西亞認為，未來大陸的經濟總量將繼續增長，陸美貿易可待發掘的亮點還有很多，只要美國能放棄傳統的遏制思維，把雙方的貿易做大，那麼美國所獲得的經濟利益將會比現在更多。

俄羅斯市場問題研究預測中心首席研究員安佐夫認為，美國大規模徵收關稅的方法可能引起其他國家的系列類似反應，不利於多邊貿易體系的發展和鞏固。

安娜斯塔西亞認為，近年來，大陸的「一帶一路」倡議獲得了相關國家的歡迎，大陸產品逐漸打開了當地市場。此次受貿易摩擦影響的大陸產品轉移到「一帶一路」國家市場「沒有明顯難度」。這些產品在當地具有競爭力，「一帶一路」倡議為大陸在此次貿易摩擦中提供了「應對空間」。

安佐夫說，如果美國再對大陸1000億美元出口商品加徵關稅，則大陸也會毫不猶豫回擊。「考慮到陸美雙方出口產品的差異性，相信美國重新建立出口渠道的成本會更高，普通消費者遭受的損失也會更大」。

俄羅斯「ALIBA ALLIANCE」商業銀行分析師別列尼卡婭在接受俄媒體採

訪時說，陸美貿易摩擦不會給大陸對外出口造成嚴重影響。大陸「有其他方式應對」。

(中時)