曬毛小孩不用愁 頭前溪狗狗公園回來了

新竹市頭前溪畔的狗狗運動公園，在市議員曾資程（前右）及愛狗人士爭取下重新搭建完成。（徐養齡翻攝）

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頭前溪畔的狗狗運動公園重新搭建完成。（徐養齡翻攝）

新竹市在頭前溪高灘地打造左岸運動廊帶，但因工程所需，原狗狗運動公園暫被移除，使不少要曬毛小孩的民眾不知如何是好。日前在民代與環保局共同會勘下，將草皮割平搭起臨時狗狗運動公園，毛小孩終於又能開心地在草地上跑跳了。

「新竹左岸」串聯新竹市、縣運動空間，在頭前溪畔打造滑板公園、左岸棒球場及廣大活動綠地與運動廊帶，市府成功向經濟部水利署整取經費，搭配市款總計投入8200萬，成就這近30年來最大型的河岸景觀改造工程，上月21日動工。

該工程為新闢左岸棒球場，計畫一併將現有狗狗公園遷移到頭前溪橋下，原本位於經國橋與頭前溪橋間的狗狗公園也暫時被移除，不少習慣來此遛狗的民眾感到錯愕，串聯寫陳情書，希望有緩衝方案。

市議員曾資程獲悉後甚為重視，日前會同環保局副局長洪明仕、設計監造單位、承包廠商及20多位愛狗人士，共同到河濱公園會勘，納入各方意見，在現有場地旁搭建一處臨時狗狗公園，目前已完工，另知會廠商重新油漆柵欄，設置大型告示周知民眾。

環保局副局長洪明仕表示，由於原狗狗運動公園與自行車道交錯衝突，市府在進行左岸運動廊帶規畫時才會計畫將新址設在頭前溪橋下，營造更寬敞、舒適的遛狗空間，預計8月前完工。

至於目前的臨時狗狗運動公園，空間上雖不如以往的大，但規畫上並不馬虎，除設立柵欄，區分大、小狗區域，6日落成完工，已有不少民眾趁著連假，帶毛小孩到公園裡溜搭。

(中時)

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