張信哲收藏古董總價「沒算過」北京黃牛票飆漲4倍

2018年04月07日 13:06 中時 許雅淳

張信哲在北京開唱「歌時代Ⅱ北京演唱會」圓滿落幕。（潮水音樂提供）

張信哲一連2場「歌時代Ⅱ北京演唱會」於6日圓滿落幕，慶功宴上提到這次邀請莫斯科交響樂團擔任伴奏，並全程現場同步錄音，他坦言「我緊張到死！」因現場錄音需考慮到很多相關細節，加上樂隊、工作人員近300人，陣仗相當龐大，他為此演唱會籌備逾半年，「前期準備就搞得快死掉，樂團來自莫斯科，他們要抓流行音樂的感覺，融合我的音樂」。

由於場地限制僅能容納1000多位觀眾，開賣秒售罄，門票原價2018元人民幣，網路的黃牛票一張竟賣超過人民幣8千元（約新台幣3萬7千元），價格飆漲4倍，開唱前還有粉絲購買到假票，被主辦單位禁止入場。對此，是否將再展開巡演，他直呼：「再接再厲？我不要，好恐怖！」因這次壓力太大，「這兩場完成後，不會想繼續。」他在演唱會上需全場錄音，若在台上有出大錯，「我就重唱一遍，之前都想好了，因為有中場休息，可以在那個時間補錄」，不過到正式開唱時，他狀況相當好，全場零失誤，他謙虛說：「至少所有的狀態都在掌控內！」忙完演唱會後，他將要帶父母至日本賞櫻一周，給自己一個假期兼孝親之旅。

除了在音樂上，他本身是大收藏家，因興趣收藏古董多年，他透露明年初在上海有策展計畫，想展出收藏的「月份牌」手繪原稿，他說：「月份牌是由修底片的碳金粉發展出來，畫法很特殊，是當今廣告的先驅。」而外傳他收藏古董，市值逾5億元台幣，他表示「收藏不是為了投資，要拍賣才會有那些價值，我沒認真算過。」他先前被爆出在台北豪撒1.4億購入豪宅，他透露把北京的房子賣掉，才在台北買房，新房是買給父母住，他現在仍住木柵，現僅擁台北2處的房子，已沒在大陸置產。

被問及現在是否有看好歌壇後輩的新秀？他表示大陸歌手華晨宇很有想法，有參與很多音樂的製作，對於表演有很多的方式，台灣歌手，他則提到周興哲還不錯，「他很年輕，但是他的創作讓我看到很多可能性，有時候年輕人會很急著表現就會很假，他不會去炫技，這很難得。」

他還在慶功宴上表示，為開唱有完美表現，從過年開始飲食控制，長達三個月不吃任何辛香辣刺激的食物、及不喝氣泡飲料，擔心會影響喉嚨狀況，身高172公分的他，成功瘦身5公斤，目前體重65公斤，他說：「我都快走邊練歌，每次90分鐘，兩天去運動一次。」此外，他被問及大陸先前發出惠台政策，他說：「目前所知惠台政策好像沒惠到我，好像只針對演員及影視工作者，對我歌手沒什麼影響，目前還無感。」

(中時)