無土無陽光 德科學家於南極溫室種菜成功

2018年04月07日 13:04 中時電子報 李靖棠

據德國之聲（Deutsche Welle）報導，德國航空太空中心（German Aerospace Center，DLR）駐紮南極諾伊邁爾三號站（Neumeyer Station III）的科學家，成功在當地的溫室中，於無泥土、無陽光、無農藥的條件下，成功收穫了第一次蔬菜。讓未來在太空種植的可能再邁開一步，並有助人類解決地球在面臨極端氣候威脅下的糧食危機。

溫室外氣溫最低達到攝氏零下20度，長年缺少陽光，但最終在研究員努力下，仍得到豐盛的收獲。他們成功收割3.6公斤生菜、70根蘿蔔和18根黃瓜。其他品種的蔬菜種植，仍進行中，包括蕃茄、香草等。研究員表示，希望5月時可以每星期收割4至5公斤蔬菜。

連科學家都開玩笑，在南極看到大批鮮綠色的蔬菜，實在是「奇景」！（圖/美聯社）

New day, fresh harvest. The first cucumbers #madeinantarctica from our #space greenhouse Eden-ISS! 😋 🤤 🥒🥒 pic.twitter.com/ptLLDam1ra — DLR - English (@DLR_en) 2018年3月30日

負責種植計畫的科學家扎博（Paul Zabel）表示，「今年二月份，溫室曾一度遭遇諸多不可預期的問題，包含系統故障、或是強烈的風暴等，但幸運地，我們都迎刃而解。」種植項目經理舒伯特（Daniel Schubert）則指出，此番研究，讓他們認識更多有關自給自足植物育種的知識，南極洲是最理想的研究地。

此次成功在南極洲種植蔬果，將能為未來太空種植提供有效數據參考。（圖/美聯社）

A flower blooms in #Antarctica ! The first cucumber blossom in our EDEN:ISS greenhouse 🌼#MadeInAntarctica #EDENISS pic.twitter.com/pshIelqREu — DLR - English (@DLR_en) 2018年3月15日

目前駐站的科學家共有十人，新鮮蔬果的出爐正是時候。科學站主管格普（Bernhard Gropp）打趣的說，「在南極洲大陸上，看見新鮮的沙拉實在是奇景。而且這些吃起來，就和從菜園收割下來的沒兩樣！」

(中時電子報)