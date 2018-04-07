虎航確診空服員未依規定檢疫防疫 高市衛生局依法裁罰

2018年04月07日 13:23 中時 林雅惠

為釐清虎航麻疹群聚事件流病關係，高雄市政府衛生局針對4月2日於高雄入境，並於高市某醫院住院治療的虎航男性空服員進行疫情調查，發現該員於明顯出疹後仍持續出勤並入境高雄小港機場，導致傳染風險直接影響高雄市甚鉅，查其接觸者(包含可傳染期就醫過程)達102人，衛生局將依違反傳染病防治法第36條進行裁處，可罰3千至1萬5千元罰鍰。

衛生局表示，該男性空服員於4月1日已有發燒症狀，4月2日出現紅疹，4月3日經疾病管制署研判麻疹確診，但男員於可傳染期間仍持續出勤，4月2日搭程航班由桃園國際機場飛往澳門，並於當日返航由高雄國際機場入境，致使可傳染期間有眾多接觸者暴露傳染風險。

另查虎航於3月29日接獲衛生主管機關通報乘客確診後，即於當日以內部通告及群組信箱等方式轉知同仁應隨時注意自身健康狀況，若出現如發燒、結膜炎、柯氏班點、紅色皮疹等麻疹典型臨床症狀時，請儘速就醫並告知相關接觸史，惟該員於明顯出疹後仍持續出勤並入境高雄小港機場，導致傳染風險直接影響高雄市甚鉅。

衛生局表示，為防止疫情持續擴散，針對虎航常規於高雄之合約旅宿業者及交通接駁專車已緊急完成清消及相關衛教工作，衛生局並於4月5日函請旅宿業者協助虎航員工每日健康監控，並於每日上午及晚上8點前將監測資料回報衛生局，若發現有疑似症狀者須立即通報衛生單位，並請疑似個案配戴口罩、儘速就醫，截至目前尚未有疑似個案發生。

另，因應虎航員工交通接駁專車往返旅館及機場間，衛生局亦於4月6日函請接駁車業者協助司機體溫及症狀監測，並於每日上午及晚上8點前將監測資料回報衛生局，且應於每次乘載後以500ppm稀釋漂白水進行車輛清消，高雄市目前列管追蹤麻疹接觸者人數506人、發現出現症狀者：8人(1人出國前即有感冒症狀、2人喉嚨發炎、1人扁桃腺發炎、1人微鼻塞無發燒情形、1人感冒、1疑似肺炎、1人為肝膽疾病)，衛生局將持續密切追蹤。

(中時)