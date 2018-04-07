孩子王與戲劇王合作 兒藝節移師香山

2018年04月07日 13:24 中時 徐養齡

兒童藝術節首次走出市區，讓香山首次有機會舉行大型藝術饗宴。（徐養齡攝）

新竹市兒童藝術節8日進入尾聲，今年首度未在市區舉行，卻使過去藝文資源相對較少的香山區有機會迎接大型藝文饗宴，幕後推手除了有「孩子王」市長林智堅，還有「戲劇魂」議員林盈徹，將溼地、漁港、彈塗魚元素注入活動，寓教於樂也讓藝術向下扎根。

兒童藝術節前2屆分別在東區、北區舉行，叫好又叫座，今年林智堅與香山區市議員林盈徹共商下，決定將活動移師香山，呈現融合香山溼地特色，推出「招牌」的「招潮蟹」與「彈塗魚」特色遊具，讓藝術融合自然，打造寓教於樂的兒藝節。

林盈徹曾是頂著一頭飄逸長髮的劇場青年，轉入政壇後改變造型，梳著一頭整齊俐落短髮外加白襯衫，從小因先天聽力障礙，兩耳需長時間戴助聽器，但熱愛藝術的他不因聽障澆熄他對戲劇表演的熱情，曾做過業餘劇團成員，對戲劇情有獨鍾。

兒藝節今年結合戲劇元素，也是林盈徹與林智堅的心血，在香山各小學巡迴兒童劇，即將完成10所校園巡迴，也促成「紙風車劇團」首次在香山區內湖演出，獲3000人成功迴響，讓「雙林」決心再爭取「全國性」的活動給鄉親。

為尋覓活動地點，林盈徹到處勘查有潛力的區域，找到腹地廣大又交通便利的水資源公園，「精準」又「務實」的提案讓他一次就成功達標，同時提案要求兒藝節過後原地保留遊具，攜手和林智堅活化香山資源與地方發展。

市府表示，「兒童藝術節－風的運動場」8日落幕後，將保留代表香山濕地彈塗魚造型的「搖擺大花跳」、「林間推拉車」、「沙坑跑跳」、「迎風追逐」等4項遊具，讓水資源公園在兒藝節過後成為「香山第一座」大型特色公園。

(中時)