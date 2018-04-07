影》沙胖受傷挨3轟 金鶯滿貫炮擒洋基

洋基隊左投沙巴西亞。(美聯社)

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中時電子報

前役田中將大挨轟，洋基遭逆轉敗給金鶯。兩隊7日再戰，洋基沙巴西亞(CC Sabathia)先發，但是沙胖被打得更慘，主投4局挨了3轟，所幸3支都是陽春炮，退場時無關勝敗。最後金鶯苦鬥14局以7-3打敗洋基。

洋基季外曾看上金鶯重砲馬恰多(Manny Machado)，結果此役他首局就開轟，3局上又來1轟，單場雙響炮炸裂。金鶯戴維斯(Chris Davis)於4局上再賞給沙胖1轟。不過沙胖顯然受傷了，投到第4局就被換下，他的右臀部將要接受核磁共振檢查。

洋基藉著桂格瑞斯(Didi Gregorius)的陽春炮，雙雄史坦頓(Giancarlo Stanton)與賈吉(Aaron Judge)的安打追回比分，洋基以3-3撐到14局，才被金鶯阿瓦瑞茲(Pedro Alvarez)的滿貫轟打垮。

由於打得很久，洋基第9局已經用掉查普曼(Aroldis Chapman)，最後輪到霍德(Jonathan Holder)登板投球。可惜這位「Holder」沒能「Hold」住，他14局上因保送、安打、失誤被攻佔滿壘，投得滿頭大汗，阿瓦瑞茲上場第一球就轟成滿貫炮。

金鶯整場比賽的分數全部都是由全壘打攻下，洋基不僅輸掉比賽，還可能暫時失去沙胖。

(中時電子報)

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