甄珍現身花蓮引暴動 劉子千變淡定哥

甄珍探兒子劉子千的班。（歐銻銻娛樂提供）

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甄珍和庹宗華當年合作過。（歐銻銻娛樂提供）
阿嬌（右）激動抱住甄珍。（歐銻銻娛樂提供）
阿嬌（右）是甄珍的粉絲。（歐銻銻娛樂提供）
甄珍探班，劇組演員超開心。（歐銻銻娛樂提供）
甄珍探班，劇組演員超開心。（歐銻銻娛樂提供）

《種菜女神》劇組在花蓮long stay一個半月，真實體驗農村及部落生活，劇中演員劉子千首度在花蓮拍戲，他在出發前便興奮地表示要到花蓮去欣賞好山好水，媽媽甄珍為慰勞所有辛苦的演員及工作人員，特地帶了許多伴手禮南下花蓮探班，大夥一看到甄珍的出現都很驚喜，「就好像看到電視裡的人出現一樣。」眾人瞬間秒變小粉絲。

劉子千是第一次到花蓮，又是飾演農夫角色，甄珍特地南下探班，關心自己兒子的同時也為劇組所有的人員加油打氣，她也買了許多伴手禮，如三星蔥蛋捲、牛舌餅、桂圓蛋糕，她說：「順道經過宜蘭的時候，就選了一些當地的特產。」怕大家吃不飽，還加上花蓮當地有名的豬腳讓所有人晚餐加菜，因為甄珍的到來，讓原本感情就像大家庭的劇組更加溫馨。

庹宗華曾在45年前與甄珍合作過，當年只有10歲的他與甄珍一起演出《心有千千結》，再次看到甄珍難掩激動，「真的是太久沒有看到甄珍姊了，感覺非常地懷念。」阿嬌更是像小粉絲看到大明星一般，「甄珍姊就是我們年輕時候的偶像啊，現在見到還是覺得好喜歡她。」大家爭相和甄珍合照，現場瞬間變小型粉絲見面會，想必只有劉子千最淡定。

(中時)

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