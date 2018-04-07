扁拚5月凱達格蘭主場 僅以錄影現身獨派喜樂島

2018年04月07日 14:07 中時 劉宥廷

前總統李登輝則發表約20分鐘的壓軸演說，上台前受訪說，曾孫女的名字還沒取，由李坤儀夫妻決定。(劉宥廷攝)

前總統陳水扁近來透過LINE爆料頻頻，甚至引發總統蔡英文放重話「對他保外就醫不是件好事！」讓原預定出席獨派喜樂島聯盟成立大會的扁，考量5月初還要出席台北凱達格蘭基金會募款餐會，為避免蒞臨這客場釀生不必要爭議，影響到出席主場的可行空間，僅以錄影方式祝賀。

喜樂島聯盟成立訴求「獨立公投，正名入聯」，聯盟將集結海內外力量督促總統蔡英文與立法院修正公投法，預計選定鄭南榕自焚30周年紀念日前一天，明年4月6日推獨立公投；7日成立大會上不少獨派大老都到場支持，會場舞台上也安排陳水扁的座位與名牌，並與前總統李登輝比鄰。

不過，扁在昨新勇哥物語中化身小花，撰文稱小花即便上斷頭台被行刑隊的刀刃架上，但小花沒有死去，小花還會活過來；這似乎說明為響應聯盟「獨立公投、正名入聯」偉大志業，要學習小花精神，追求小花價值，就算面對處決大刑，仍不改色、不改其求生意志。

但扁幾經考慮後不現身，僅以錄影方式向支持喜樂島聯盟的人說，他有信心這條路、要繼續打拼，更語氣激昂強調，他今天能活出來，只要能呼吸的一天，寧願用自己的不自由去換取台灣永久的自由，台灣要成為獨立國家進入聯合國；扁的一席話令現場支持者群起激動，「台灣加油、阿扁無罪」聲不絕於耳。

另李登輝則上台發表約20分鐘的壓軸演說；李指出，台灣超過7成5老百姓，認為自己是台灣人，表達台灣人對國家的自我認同，所以大家要更打拼；當家做主一直是台灣人最深沈的願望，但受限於國際形勢而未能實現，現在是所有台灣人拋下成見，推動以台灣名義走向世界地大好時機。

李也呼籲用選票淘汰為中國發聲、當中國打手、挑動省籍情緒的政黨與政治人物。

(中時)