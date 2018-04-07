中美貿易戰也有贏家 漁翁得利的國家是它們

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德國之聲中文網報導詋，中國正威脅對美國加徵關稅，這對於美國豆農來說可能是一場災難，而對於巴西和阿根廷的豆農來說，則也許是利多。同樣會「漁翁得利」的還有歐洲飛機製造商和日本威士忌釀酒廠。

面對與華府的貿易戰，中國監管機構選擇了一份包括大豆、小型飛機等產品在內的對美課稅清單，而這些產品都是中國可以從其他地方進口的。那些以往大量進口美國大豆等產品的中國商家可能會面對短時間貨品短缺，但對於美國豆農等的競爭者，這可能意味著商機。在中國，大豆既被榨油用來烹飪，也被用於動物飼料。

巴西、阿根廷和澳大利亞的豆農會加緊對中國買家的供應。與此同時，來自中國的大豆需求減少可能導致大豆在美價格降低，這意味著美國肉品生產商的飼料成本也可能會下降。

另外，當中國對美國豬肉、威士忌、煙草加稅25％後，來自歐洲、俄羅斯、日本等地的同類商品就會變得更有吸引力。

而美國小型飛機等航空技術產品的價格上揚，則可能會給法國、德國的競爭者一個占領市場的機會。2016年，美國在航空相關領域向中國出口了132億美元的產品，在價值上相當於58％的中國進口。對於法、德這些競爭者，這意味著相當大的市場空間。

另一方面，美國總統川普批准了對中國電信公司、航空航天等高科技產品課稅。凱投宏觀（Capital Economics）的經濟學家傑克遜（William Jackson）認為，其他有潛力成為贏家的包括那些可能取代中國向美國出口的市場，包括一些發展中國家。

傑克遜在一份報告中說，墨西哥生產很多目前上了美國對華徵稅清單的物品，例如電視、電路。而韓國、馬來西亞、泰國則出口半導體等技術產品。「如果關稅達到了美國要從別處（而非中國）進口的程度，其他新興市場可能會從中受益。」

(中時)

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