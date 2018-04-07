鄭南榕追思會 蔡英文遇陳抗突襲 特勤警旋即拖離

2018年04月07日 14:21 中時 曾百村

7日鄭南榕追思會在金寶山舉辦，但大觀自救會成員趁著總統蔡英文致詞時，起身大喊「反迫遷、護大觀」口號，隨即遭特勤警力拖離。（曾百村攝）

7日鄭南榕追思會在金寶山舉辦，但大觀自救會成員趁著總統蔡英文致詞時，起身大喊「反迫遷、護大觀」口號，隨即遭特勤警力拖離，也讓蔡英文致詞停頓，場面些許尷尬。（曾百村攝）

政府將4月7日訂為言論自由日，同時也是鄭南榕逝世29週年，總統蔡英文前往金寶山參加追思會，致詞到一半時，突然遭遇大觀自救會民眾陳情，兩成員隨即遭警方拖離現場。自救會表示，在言論自由日卻不讓民眾發聲，痛斥「政府粗暴」且完全不在意人民想法。

1989年4月7日，鄭南榕主張台灣獨立，為捍衛「百分之百的言論自由」在雜誌社拒捕自焚，2016年政府將此日訂為言論自由日，而以往4月7日鄭南榕基金會都在金寶山舉行追思活動，但今年活動遭遇陳抗，同時基金會董事長許景河突然批評國民黨新北市長參選人侯友宜，使得追思會頓時失焦。

蔡英文今偕同行政院長賴清德等人，前往金寶山參加鄭南榕追思會，正當蔡英文在致詞時，大觀自救會兩成員突然從座位上起身大喊「反迫遷、護大觀」口號，當場遭眾多特勤警力拖離現場，蔡英文隨後也尷尬表示，大觀自救會的心聲她有聽見，相信有關單位會有適當作法。

但大觀自救會成員痛批，今天他們要上山表達訴求時，就遭警方擋在山下，並被要求去遠在追思會外4公里遠的「荒山野嶺」做陳情，後來成員不甘聲音沒被聽見，才混入追思會中，待蔡英文上台才高喊口號，豈料遭到粗暴拖離，成員感嘆，政府將此日訂為言論自由日，卻不讓人民發聲，為此他們對政府感到失望。

而在追思會中，鄭南榕基金會董事長許景河則指控，國民黨新北市長參選人侯友宜曾表示，當年他破門是為了要救鄭南榕、阻止他自焚，他認為這樣的說法是「經典詭辯」，同時要求侯友宜出面道歉、而侯友宜辦公室則強調，對於鄭南榕殉道一事之前已經數度說明，對此說法沒有評論。

(中時)