沙塵暴襲台 醫：眼癢勿揉、勿戴隱形眼鏡

2018年04月07日 14:36 中時 倪浩倫

今受到大陸甘肅、內蒙一帶沙塵暴影響，全台西部空氣品質差，陸續有民眾因而身體健康出狀況。醫師表示，今早就有不少患者因眼睛過敏、發癢而求醫，提醒民眾在空汙嚴重期間，應減少外出，「勿配戴隱形眼鏡」也「勿揉」，除了容易吸附髒東西，也會愈揉愈癢、甚至揉到角膜發炎，可靠冰毛巾冰敷止癢。

5年來最嚴重的沙塵暴襲台，環保署指出，今受到大陸冷氣團南下帶來的中國沙塵暴影響，全台各地的空氣品質都不好，雲林縣的台西測站，更達到俗稱褐爆的「褐色」危害等級，空氣品質指標更達到500單位，若情況未改善，可能是該測站「24小時平均值」首度出現褐爆等級。

三軍總醫院眼科部青光眼科主任呂大文表示，今天上午，已有民眾因眼睛過敏、發癢發紅而前來就醫，他解釋，沙塵暴會帶來大量的懸浮微粒，其中包含很多過敏原，容易使得眼睛癢、有異物感。

呂大文提醒，面對嚴重空汙，首要就是避免接觸、減少出門，若非得出門，也應戴眼鏡、甚至護目鏡，絕不要配戴會加強吸附空汙的隱形眼鏡，此外，一旦眼睛開始發癢，也絕對不要揉，因為揉眼睛會導致結膜釋放大量組織胺而「愈揉愈癢」，或不慎揉破血管造成結膜下出血，讓眼睛變得像兔眼一樣血紅，還可能傷及角膜；他說，可透過毛巾冰敷、或點抗組織胺藥水來止癢。

國人愛到日本買包括小花眼藥水在內的藥妝，呂大文說，小花眼藥水含血管收縮劑，眼睛急性發作發癢時，可稍微點一點來緩解，但若點太多次反而會出現「反彈」，導致眼睛更癢更紅。

書田診所家醫科主任康宏銘說，空汙也易促發呼吸道疾病，包括氣喘、肺阻塞COPD，患者在接觸到空汙中的過敏原、細懸浮微粒時，容易使得氣管痙攣、肺功能降低，進而引發咳嗽、喘氣，甚至吸不到空氣，高血壓患者在空汙期間，也易導致血壓不穩。他提醒，這段期間，民眾應減少外出，外出務必攜帶氣管擴張劑的噴劑，高血壓患者也應勤量血壓，視情況調整藥量。

(中時)