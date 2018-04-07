砸下3千億 美航向波音購47架787新客機

美國航空旗下現役的波音787客機。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據美國有線新聞網（CNN）報導，全球最大的航空公司美國航空（American Airlines），取消原先擬向空中巴士（Airbus）採購新機的計畫，轉向同為美商的波音（Boeing），砸下約120億美元（約3,517.5億台幣）、送出47架787客機（787 Dreamliner）訂單，讓近期受到中美貿易戰開打驚嚇的波音，能稍微喘口氣。但截至目前為止，波音與美航官方對此訂單皆無正式回應。

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波音787夢幻客機，是當前波音旗下最新型的廣體客機。潛在對手為空巴A330系列客機，2011年正式投入市場服務，燃料消耗遠低於前一代的767型客機。全球首間使用787客機的航空是全日空航空（ANA），砸下約60億美元（約1,801.6億台幣）添購50架新機，此外包含聯合航空（United Airlines）、日本航空（Japan Airlines）等都是用戶之一。長榮航空（Eva Air）亦於前年購入18架787-10型客機。最大飛行距離約為13,000公里至15,000公里之間，最大載客量則介於242至420人之間，共分為8、9、10三種子型號。

即將於明年逐步退役的美國航空MD-82客機。（達志影像/Shutterstock）

寰宇一家（oneworld）航空聯盟創始會員的美國航空，於2014年和全美航空（US Airways）合併後，成為全球最大的航空公司。旗下擁有五大樞紐：達拉斯-沃斯堡國際機場（DFW）、芝加哥奧黑爾國際機場（ORD）、邁阿密國際機場（MIA）、洛杉磯國際機場（LAX）和甘迺迪國際機場（JFK）。機隊包含空巴與波音各型機種共約千架，少數的巴西航太（Embraer）ERJ-190型與麥道MD-82（McDonnell Douglas MD-82）、MD-83（McDonnell Douglas MD-83）客機也將於明年退役。

美國航空總裁艾羅德（Robert Isom）於日前發表聲明，表示為簡化機隊與後勤系統，美航決定放棄向空巴採購22架新型A350客機，他指出，「雙方（波音與空巴）都是我們多年的好夥伴，取消這筆訂單是件極為困難的決定。」事實上，與空巴的採購，是承接自於全美航空的決策，對於本身已有787客機的美航來說，同型客機對於公司營運成本會相對節省許多。

(中時電子報)

文章來源：Boeing clinches deal to sell 47 jets to American Airlines

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