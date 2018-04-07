不只台西褐爆！ 環團爆料：崙背也褐爆

2018年04月07日 14:39 中時 洪安怡

受中國甘肅、內蒙一帶沙塵暴吹入台灣影響，台灣發生5年來最嚴重沙塵暴，雲林台西站測得PM10濃度達到每立方公尺近900微克，崙背站則因為連線問題，暫時沒有資料，遭環團質疑，依據台塑六輕自行設置的崙背站觀測資料可得，PM10濃度也飆高至每立方公尺800微克左右，環保署避重就輕，根本沒有說實話。

台灣健康空氣行動聯盟成員許心欣指出，從環保署監測數據顯示，同樣在濁水溪附近，雲林麥寮站的PM10濃度僅從50微克增加至220微克，但台西卻從50微克增加至900微克，如果一樣都是河川揚塵和境外沙塵暴影響，為何數字會有如此大的落差，是不是因為台西在台塑六輕下風處，受到工廠粒狀汙染物排放影響？

此外，許心欣指出，此次雲林崙背站超過30小時沒有數據，過去只要發生儀器故障問題，環保署皆稱崙背設置於學校內，假日難以進入學校維修，但明明仍有警衛看守，且依據六輕自行設置的崙背站數據可得，PM10濃度已經飆高到每公尺800多微克，環保署根本沒有說實話，而是避重就輕。

中興大學環工系教授莊秉潔說，濁水溪的河川揚塵問題，不少人直指是因為集集攔河堰的興建，農業用水轉到工業用水，地下水補注缺乏，政府一直在調查濁水溪河川揚塵狀況，但若揚塵還是如此嚴重，足以顯見河川揚塵整治沒有成功。

環保署回應，河川揚塵影響的狀況，還要進一步去了解風向、砂土的來源等等，不能因台西和麥寮站數據落差極大就認定儀器有問題。

(中時)