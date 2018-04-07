總統開始「喬」新北 呂秀蓮：2020民進黨會起變化 蔡要小心

2018年04月07日 14:48 中時 曾薏蘋

身兼黨主席的蔡英文總統，今天開始展開新北市長人選協調。前副總統呂秀蓮今天表示，可以看出民進黨在2020年會起變化，黨內派系會重新組合，蔡總統要小心因應。今天喜樂島在高雄也成立，對蔡總統來說，是非常嚴厲的挑戰。

此外，日前呂秀蓮砲轟黨中央，「要選的人不讓他選，然後拚命放話」，對於兩位前後任行政院長蘇貞昌、游錫堃都是新北市長熱門人選，有可能取代有意參選、並早已起跑的蘇系立委吳秉叡等人；呂秀蓮被問到，這樣對有意參選的立委是否很不公平？呂秀蓮說，「是啊，我是覺得黨不要介入，開放不是很好嗎？」

呂秀蓮說，蔡總統今天要跟游前院長見面，高雄市長陳菊、前行政院長蘇貞昌都是新潮流，游錫堃屬於正國會，這可以看出民進黨在2020年會起變化，派系會重新組合，蔡總統要小心因應，新北市為何無法整合，是因為兩個派系後面還有一些問題，相較台北市比較單純。

至於台北市長部分，他說，要看這幾天發展，新北市民進黨昨天才確定，台北市要五月；不管哪個縣市，呂秀蓮都說，開放就由候選人自負其責，像龜兔賽跑，有人又會自己讓掉，這樣不是很好，新北市因為有正國會及新潮流兩個派系，若是提名這個不提名這個，後遺症還是會有，所以乾脆讓兩人都去跑，最後再去決定。

她認為，蔡總統今後會有很多體戰會一直到2020年，今天喜樂島在高雄成立，這都是給總統非常嚴厲的挑戰。

(中時)