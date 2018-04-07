阿扁跟風推潮T 他驚爆裡面藏了兩大密碼

2018年04月07日 14:50 中時電子報 王家禕

前總統馬英九在過年期間，穿了國民黨帽T趴趴走，還因此引發搶購熱潮；前總統陳水扁似乎也想效法，近日穿上了凱達格蘭基金會推的「扁力」T恤宣傳。世新大學新聞傳播學院院長游梓翔仔細一看，發覺事情不單純，阿扁這身潮T中，其實暗藏了兩個密碼！

前總統陳水扁藉「新勇哥物語」透露，凱達格蘭基金會設計了限量「扁力」潮T，並以此號召募款，屆時阿扁將會穿著出席月4日凱達格蘭基金會感恩募款餐會。正面LOGO結合「扁」及力量的符號，象徵「扁力」向上提升，尚自由民主的台灣就如同白鴿飛上青天，走自己的台灣國家路；背面運用「@Bian」元素，向全世界大聲說出「台灣中國、一邊一國」的心願。

世新大學新聞傳播學院院長游梓翔分析，正面的LOGO比較像「滑鼠游標」，反映阿扁「上網不懈」的精神。如果代表的是白鴿，嘴哪會朝下，那就不是飛上青天而是向下沈淪了。

至於背面，游梓翔說這更是驚人，為了將台灣硬塞進去，置換了「i」之後，一眼看來不像「BIAN」而像「BAN」。「BAN」在英文裡是「查禁」、「禁止」等意，在漢語拼音是「辦」。總歸來說，阿扁潮T等於送出了中文、英文兩個密碼──「查禁一邊一國」、「法辦阿扁」。「這麼厲害的密碼，你看懂了嗎？」

(中時電子報)