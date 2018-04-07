發票之爭 三創數位判賠櫃商25萬裝潢費

2018年04月07日 15:16 中時 張孝義

台北市光華商圈知名賣場「三創生活園區商場」，與承租櫃商因「免用統一發票」爭議，導致櫃商撤櫃並向經營商「三創數位」公司求償152萬餘元的損害賠償，台灣高等法院審理後，判決三創數位須賠償櫃商裝潢費用25萬2598元定讞。

經營網拍攝影器材及周邊3C商品的「集立舜企業社」，於2014年5月與三創生活園區商場經營商三創數位股份有限公司洽談承租商場設櫃事宜，之後雙方簽訂合約，集立舜以「租金櫃」方式以月租6萬5000元、管理費5000元、廣宣費2000元、營運保證金13萬元、免用統一發票的條件，自2015年5月15日起承租。

不過，三創數位卻在合約起始前2天，片面要求變更合約內容為「抽成櫃」，且須開立三創商場發票，集立舜於是請律師發函給三創數位表示終止合約，並向法院請求三創數位須賠償集立舜的員工薪資、櫃位裝潢、保險、遷離費用，並返還營運保證金，共計152萬3千餘元。

三創數位則抗辯，集立舜的設櫃提案書自行設定的月營業目標是200萬元，不符免用統一發票的月營業額20萬元規定，為了避免商場設櫃廠商漏開發票，維護商場商譽，多次要求修改合約開立發票均遭拒絕；而且集立舜並未實際支付員工薪資，雙方合約還在存續期間也有販賣商品及提供服務的營業行為，因此三創數位沒有損害賠償的責任。

台北地方法院民事庭判決三創數位勝訴，不過，集立舜上訴高院後，判決結果卻部分逆轉。

高院認為，雙方在簽訂的合約，明確約定集立舜企業社是以「免用統一發票」方式進駐賣場，如果集立舜不符國稅局免用統一發票的規定，國稅局自會重新核定，三創數位不得以此來干擾、妨害集立舜免用統一發票的銷售營業。

同時，合約的相關條件、約定既然經雙方合意，如有變更，當然須經兩造合意後才能變更，所以三創數位的抗辯不足採，集立舜支出的裝潢費用，撤櫃後無法重複使用，是因三創數位不完全給付造成的損害，所以判決三創數位須賠償裝潢費用25萬2598元。

至於員工薪資的求償及返還保證金，因集立舜無法舉證確有給付薪資，集立舜又在積欠三創數位租金、電費等，被三創數位要求返還的訴訟中主張抵銷且經判決，因此這駁回這2個部分的求償請求。

(中時)