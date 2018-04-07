外省第二代眷村豆瓣醬當靈魂　牛肉麵和滷味受青睞

2018年04月07日 15:23 中時 陳慶居

眷村特調豆瓣醬是牛肉麵的靈魄，有助觀光休閒發展。（陳慶居攝）

陳陳永康的回應讓人措手不及，但會努力配合。（陳慶居攝）

無緣參賽的蕃茄牛肉麵，成為小外省人氣產品

麻辣三寶也是小外省麵食館另項特色。（陳慶居攝）

外省第二代的麵館負責人陳永康，原本端著人人羨慕的金飯碗，卻遇上全球金融海嘯，後來決定投入美食工作找回家鄉味，巧妙調製獨門豆瓣醬成為牛肉麵靈魂，也傳遞對父親的無限思念。陳的麵食和滷味雖深獲老饕青睞，但1碗無緣參賽的蕃茄牛肉麵，至今徒留遺憾。

現年54歲的陳永康，因父親生前在北市濱江市場賣滷味和麵食，耳濡目染下也有基礎，但並沒有承接廚藝的打算，直到離開證券金融業後，想起兒時眷村品嘗到來自各省不同美食，才決定回家幫忙。然父親雖有許多徒弟，卻沒放手教他，倔強的他就一旁觀察學習，相當時日後決定自己另闢新局，要讓父親刮目相看。

陳永康先到台中市擺攤賣滷味，邊做邊改良並找回眷村的好味道，抓得住消費者的味蕾，後來更加入麵食類擴大營業，開設自己的「小外省」麵食館，把調製風味獨特豆瓣醬作為牛肉麵的靈魂，獲得老饕共鳴。儘管如此，父親也未曾美言讚賞，及至臨終前才以微笑替代讚美。

「用每一碗麵，傳遞對父親的思念。」陳永康感受到自己和父親有同樣的固執和料理魂，於是今年初在苗栗苑裡世界路新開的麵食館，以紫色的字體表達一年四季對父親的思念。麵館主打各種口味的牛肉麵和滷味之外，還有港式點心、異國料理和各類小菜，可迎合饕客的需求。

陳永康說，小外省牛肉麵的靈魂在於濃郁家鄉味的豆瓣醬，不加一滴醬油，香氣直接融入麵裡頭，也加蘋果讓特選澳洲牛肉略咬即散，湯頭、口感、風味俱佳。

店裡有道名為無緣參賽的蕃茄牛肉麵，北市曾連辦多年牛肉麵節，陳永康躍躍欲試，苦心研發湯底，利用豆瓣醬釣出蔬果甜味搭配精心滷製牛肉塊，卻因活動停辦扼腕，不過這款牛肉麵也成了超人氣美食。

(中時)