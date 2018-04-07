和田彩花3千字畢業文 粉絲3句話搞定

2018年04月07日 15:22 時報周刊 溫博鈞

和田彩花曾出書分享對美術與佛像的熱愛。（取材自推特）

日女團「ANGERME」中最資深的團員和田彩花在部落格中宣告明年春天她將自「畢業」離團，創作力旺盛的她洋洋灑灑寫了一篇超級長文，估算約3千1百多字。

她一開始就寫著「希望各位可以讀到最後」，明示這將會是一篇長文，接著她自問「難道不能一直和大家一同繼續追求夢想嗎？」，便開始以「追求夢想」為題，提到自己的夢想、身為團員的夢想、團員的成長等，字裡行間並帶有些許哲學味道，23歳的她宣示「30歲以後我希望自己能自己一個人在舞台上唱歌跳舞，這是我的下一個目標。」同時揭示今後仍持續演藝活動。

但因文章實在很長，有粉絲反應「求用三句話把整篇歸納一下」，當中有聰明粉絲巧妙引用ANGERME單曲〈無法好好說出口（上手く言えない）〉歌詞前三句「無法好好說出口/無法好好說出口/無論如何就是無法好好說出口」三言以蔽之，獲得其他粉絲讚聲。

和田彩花在2010年以ANGERME的前身「S/mileage」團員出道，對美術極有興趣的她曾出過兩本書分享對美術的熱愛，並對佛像有研究，還喜歡到寺廟收集朱印，如此專情於藝術文化的她，寫出3千字的表達慾望不難理解。

(時報周刊)