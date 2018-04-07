為陪孕妻迎孩子出世肇逃 男拜完關公就遭逮

警方攔檢盤查，查獲林姓通緝犯攜有毒品。（陳淑芬翻攝）

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中時

中市第三警分局警方日前攔檢林姓駕駛，詢問身分證件，他謊報身分姓名，還多次要警方「打電話給母啊」求證，警方大罵「都幾歲了」、「遇到了，就逃不掉」。他才坦承是肇事通緝犯，被判入監服刑9個月，想陪孕妻生產見證孩子出生才逃亡，沒想到，才剛拜完關聖帝君就被逮。警方還查獲他攜有Ｋ他命及毒品咖啡包，依法歸案送辦。

27歲的林男在今年3月5日遭台中地檢發布肇事逃逸通緝，日前下午開車行經中市東區自由路與進德路口，遭警方路檢，警方要求他下車受檢，林男急忙表示，他只是到南天宮拜拜，絕對沒有喝酒，警方要求出示身分證件，他指稱未攜帶，警方追查他報的身分字號時卻「查無此人」，連出生年月日答覆得吞吞吐吐，情急還多次要求警方打電話給他母親查證，警方斥責：「都幾歲了！還找媽媽」，勸他「遇到了」、「跑不掉」，要勇敢面對。

林男才坦承，他因為肇事逃逸，被判入監服刑9個月，因妻子今年8月即將臨盆，為能夠陪伴妻子生產，並見證自己的小孩出生，才選擇逃亡的生涯。他平時有拜關聖帝君習慣，沒想到，當天到南天宮拜關公，才剛離開約300公尺就被警方查獲，他感嘆關公是站在警方這邊。

警方當場將林男逮捕，並在他身上、車上共查獲2小包Ｋ他命及20包毒品咖啡包，將他依法逮捕歸案送辦。

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(中時)

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