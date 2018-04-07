14歲血友病童立志要做冒險王

2018年04月07日 15:29 中時 馮惠宜

14歲的施同學（左四）未滿月就罹患血友病，從小每周要打2次抗凝血因子，他也藉由參加「2018世界血友病日－血友快樂趴趴GO」展現自己和別人並沒有不同。（馮惠宜攝）

台灣省關懷血友病協會7日在台中都會公園舉辦「2018世界血友病日－血友快樂趴趴GO」活動，20多位病友在醫護人員及志工陪同下不畏冷風在綠意盎然台中都會公園健走，14歲的施姓病童也現身說法，由於血友病從小就一周要打2至3次抗凝血因子，樂觀的他從小三就自己札針，未來還想當「冒險王」到世界各地探索。

施同學出生11個月就因為全身不時會出現黑青，爸媽帶他就醫檢查發現罹患第8凝血因子缺乏的血友病，爸爸說，當時小小年紀就要一周打3針，媽媽看到孩子受苦經常以淚洗臉，到是兒子很堅強從沒哭過，小三開始就學習自己札針。

施同學說因為血友病，小時候父母擔心他受傷、流血，經常限制其外出活動，但施同學從來不覺得自己和別人不同，過去參加協會舉辦「血友快樂趴趴GO」去過大陸山東，已後也希望當個冒險王，全世界趴趴走。

參與這次活動的還包括彰化基督教醫院副院長劉青山、台灣血栓暨止血學會理事長彭慶添、中國醫藥大學兒童醫院兒童血液腫瘤科醫師翁德甫，以及台中榮民總醫院罕見疾病暨血友病中心主任王建得，平日照顧病童的醫師們共同出席響應，也希望喚起社會大眾對血友病的正確認知。

劉青山說，藉此活動也向社會大眾證明血友病友不需要被過度保護，只要擁有正確的認知並給其機會，他們甚至可以比一般人表現得更好。

(中時)