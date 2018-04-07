14歲血友病童立志要做冒險王

4月17日是「世界血友病日」社團法人台灣省關懷血友病協會7日在台中都會公園舉辦「2018世界血友病日－血友快樂趴趴GO」，中國醫藥大學兒童醫院、台中榮總、彰化基督教醫院及台灣血栓暨止血學會等單位共同出席響應。（馮惠宜攝）

友善列印
中時
14歲的施同學（左四）未滿月就罹患血友病，從小每周要打2次抗凝血因子，他也藉由參加「2018世界血友病日－血友快樂趴趴GO」展現自己和別人並沒有不同。（馮惠宜攝）

台灣省關懷血友病協會7日在台中都會公園舉辦「2018世界血友病日－血友快樂趴趴GO」活動，20多位病友在醫護人員及志工陪同下不畏冷風在綠意盎然台中都會公園健走，14歲的施姓病童也現身說法，由於血友病從小就一周要打2至3次抗凝血因子，樂觀的他從小三就自己札針，未來還想當「冒險王」到世界各地探索。

施同學出生11個月就因為全身不時會出現黑青，爸媽帶他就醫檢查發現罹患第8凝血因子缺乏的血友病，爸爸說，當時小小年紀就要一周打3針，媽媽看到孩子受苦經常以淚洗臉，到是兒子很堅強從沒哭過，小三開始就學習自己札針。

施同學說因為血友病，小時候父母擔心他受傷、流血，經常限制其外出活動，但施同學從來不覺得自己和別人不同，過去參加協會舉辦「血友快樂趴趴GO」去過大陸山東，已後也希望當個冒險王，全世界趴趴走。

參與這次活動的還包括彰化基督教醫院副院長劉青山、台灣血栓暨止血學會理事長彭慶添、中國醫藥大學兒童醫院兒童血液腫瘤科醫師翁德甫，以及台中榮民總醫院罕見疾病暨血友病中心主任王建得，平日照顧病童的醫師們共同出席響應，也希望喚起社會大眾對血友病的正確認知。

劉青山說，藉此活動也向社會大眾證明血友病友不需要被過度保護，只要擁有正確的認知並給其機會，他們甚至可以比一般人表現得更好。

(中時)

管中閔妻打破沉默 流淚感謝丈夫… 網瘋傳「飢渴女」床戰影片 他上…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。