網瘋傳「飢渴女」床戰影片 他上網一看...竟發現自己是主角

網路瘋傳一組偷拍性愛影片，陸男點進去後才發現自己和女朋友竟然變成男女主角 (圖／梨視頻)

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中時電子報
／綜合報導
飯店人員接獲通報僅表示自己沒權力調查，警方也以時效已過拒絕立案，讓男子走投無力，只好訴諸媒體，引發軒然大波 (圖／梨視頻)
男子說女友得知後，完全不敢出門，甚至還有輕生念頭 (圖／梨視頻)

A片人人都會看，但在自己毫不知情的情況下當上主角，只要是人都會崩潰。大陸一名男子日前上網時，看到網路瘋傳一組性愛影片，他點進去看了之後發現性愛片的房間跟自己住過的飯店房間很像，仔細一看才發現自己跟女朋友竟然變成了男女主角。

男子表示去年看到一組性愛片，房間布置跟自己2016年住過的飯店一模一樣，當時還沒有看到自己入鏡，但已經覺得不太妙，立刻向飯店人員反映。沒想到到了今年一月，網路又出現一部性愛片，地點也一模一樣，而這次自己跟女朋友還是沒能逃過一劫，成為偷拍性愛片的男女主角。

男子表示女友得知後，大受打擊，完全不敢出家門，且不斷有自殺的念頭，讓他非常生氣，直接衝到飯店找人理論，但飯店負責人卻表示，他沒有權力調查事件，只能交由警方處置，男子只好轉往警局報案，但警方卻回覆：「事件發生在2016年，已經過太久，無法受理報案」。

走投無路的男子，最終把事件訴諸媒體，引發軒然大波，而警方看到風波越演越烈後，才趕緊重啟調查，但已經無法阻止事件發酵。

不少網友痛批警方只想搓湯圓，「河蟹」案件，也痛批飯店竟然完全無法保障住宿人權益，但也許多人對當事男子說：「坦白說你當主角那部很多人都看過了，你就負起責任娶了女友吧...」。

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(中時電子報)

文章來源：梨視頻

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